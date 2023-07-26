Президент Зеленський підписав закон, який передбачає створення Державного реєстру санкцій
26 липня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що стосується створення Державного реєстру санкцій
Про це йдеться в карті проєкту закону №8392.
Законопроєкт має на меті вдосконалити процедуру конфіскації активів фізичних та юридичних осіб на користь держави та забезпечити належне розглядання Вищим антикорупційним судом справ про застосування санкцій.
Державний реєстр санкцій створюється для публічного доступу до актуальної та перевіреної інформації про всіх осіб, щодо яких застосовано персональні санкції.
Рада національної безпеки та оборони відповідає за ведення Реєстру санкцій. Згідно з законом інформація про застосування, скасування або зміни у санкціях має бути внесена до Реєстру санкцій негайно, але не пізніше наступного дня після оприлюднення указу президента України про набуття чинності відповідного рішення РНБО.
- Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8392 загалом 13 липня.
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