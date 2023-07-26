Про це йдеться в карті проєкту закону №8392.

Законопроєкт має на меті вдосконалити процедуру конфіскації активів фізичних та юридичних осіб на користь держави та забезпечити належне розглядання Вищим антикорупційним судом справ про застосування санкцій.

Державний реєстр санкцій створюється для публічного доступу до актуальної та перевіреної інформації про всіх осіб, щодо яких застосовано персональні санкції.

Рада національної безпеки та оборони відповідає за ведення Реєстру санкцій. Згідно з законом інформація про застосування, скасування або зміни у санкціях має бути внесена до Реєстру санкцій негайно, але не пізніше наступного дня після оприлюднення указу президента України про набуття чинності відповідного рішення РНБО.