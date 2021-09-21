Президенти трьох країн приїдуть до України на роковини трагедії в Бабиному Яру

Про це повідомив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у Facebook.



До Києва приїдуть президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю - Іцхак Герцог, Албанії - Ілір Мета.

"6 жовтня в Бабиному Яру до 80-ої річниці трагедії відбудеться офіційна церемонія пам'яті за участю президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю та Албанії", - йдеться в повідомленні.

Також буде відкрито меморіальний об'єкт "Кришталева стіна плачу",



