Президенти трьох країн приїдуть до України на роковини трагедії в Бабиному Яру
6 жовтня на роковини трагедії в Бабиному Яру до України приїдуть президенти Німеччини, Ізраїлю та Албанії
Про це повідомив Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" у Facebook.
До Києва приїдуть президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю - Іцхак Герцог, Албанії - Ілір Мета.
"6 жовтня в Бабиному Яру до 80-ої річниці трагедії відбудеться офіційна церемонія пам'яті за участю президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю та Албанії", - йдеться в повідомленні.
Також буде відкрито меморіальний об'єкт "Кришталева стіна плачу",
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