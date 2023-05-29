Президентка Греції розпустила парламент і призначила вибори на червень

Про це інформує Ekathimerini.

"Президент Катерина Сакелларопулу видала президентський указ про розпуск парламенту й офіційне призначення виборів на 25 червня в понеділок. Згідно з указом, отриманий парламент збереться в понеділок, 3 липня", - йдеться в повідомленні.

Цей указ теж підписали тимчасові міністр Іоанніс Сармас та члени уряду.

Це другий раз з 1974 року, коли Греція відновила демократію, коли відбувається “дводенний” парламент. Попередній раз був у 2012 році, коли після виборів не вдалося сформувати уряд.