Президентка Греції розпустила парламент і призначила вибори на червень
У понеділок, 29 травня, очільниця Греції розпустила парламент і призначила вибори на 25 червня
Про це інформує Ekathimerini.
"Президент Катерина Сакелларопулу видала президентський указ про розпуск парламенту й офіційне призначення виборів на 25 червня в понеділок. Згідно з указом, отриманий парламент збереться в понеділок, 3 липня", - йдеться в повідомленні.
Цей указ теж підписали тимчасові міністр Іоанніс Сармас та члени уряду.
Це другий раз з 1974 року, коли Греція відновила демократію, коли відбувається “дводенний” парламент. Попередній раз був у 2012 році, коли після виборів не вдалося сформувати уряд.
- Нагадаємо, що у Греції 21 травня відбулося голосування на парламентських виборах. Серед фаворитів - чинна влада та ліва опозиція.
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