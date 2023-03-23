Про це Мая Санду повідомила у фейсбук.

"Хочу, щоб румунська мова об'єднала всіх нас, які живуть тут і люблять цю землю. Разом із більш ніж 27 мільйонами людей по всьому світу ми говоримо румунською, однією з офіційних мов Євросоюзу", — заявила Санду.

Президент Молдови також висловила думку, що ті хто заявляє, що жителі країни говорять молдавською, а не румунською, "переслідують лише одну мету: розділити нас".

"Хто намагався нас розділити, турбувався не про мовознавство, а про те, як зберегти у Молдові вічну національну суперечку", - додала Санду.