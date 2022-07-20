Президентка Молдови Санду пообіцяла провести референдум перед вступом країни в ЄС
Глава Молдови Мая Санду заявила, що попередньо до вступу в Євросоюз країна проведе відповідний референдум
Про це інформує Європейська Правда.
Зазначається, що під час поїздки у регіони країни Санду заявила, що Молдову чекає довгий шлях до безпосереднього вступу в Європейський Союз.
"Це тільки перші відкриті двері. Але коли ми просунемося вперед - а ми сподіваємося, що це станеться - тоді почнуться перемовини. Від нас залежить, як швидко ми зможемо це зробити", - зазначила Санду.
Президентка також наголосила, що вступ Молдови в ЄС можливий лише після референдуму.
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