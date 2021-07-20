При в’їзді у Київ утворився затор через поломку автомобіля та ремонт Бориспільської траси

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



При в’їзді у Київ через ремонт Бориспільскої траси та поломку автомобіля у крайній лівій смузі утворився затор у декілька кілометрів.



Зазначимо, що рух дорогою від столиці до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" із 22 червня частково обмежили через ремонтні роботи.