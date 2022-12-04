При загрозі своїй владі Лукашенко може виміняти гарантії безпеки на демократичні вибори, - член опозиційного уряду Білорусі Азаров
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може віддати владу лише у разі загрози своєму режиму та життю
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Об'єднання силовиків BYPOL та член Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров.
"Лукашенко неодноразово заявляв, що він добровільно не піде від влади. Я не вірю, що він погодиться на нові демократичні вибори і скаже, що вирішив піти", - сказав він.
Азаров наголосив, що Лукашенко вчиняв злочини, він співучасник війни і підлягає трибуналу, кримінальній відповідальності.
"Можливий варіант, коли будуть умови, в яких він зрозуміє, що йому кінець. Він у владі не утримається і, можливо, не збереже своє життя. Тоді він може піти на перемовини - щоб йому та його родині дозволили кудись виїхати з гарантіями безпеки і провести демократичні вибори. А він поїде кудись в Арабські Емірати і віддасть владу добровільно", - підсумував він.
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