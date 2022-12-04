Про це в ефірі Еспресо заявив голова Об'єднання силовиків BYPOL та член Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров.

"Лукашенко неодноразово заявляв, що він добровільно не піде від влади. Я не вірю, що він погодиться на нові демократичні вибори і скаже, що вирішив піти", - сказав він.

Азаров наголосив, що Лукашенко вчиняв злочини, він співучасник війни і підлягає трибуналу, кримінальній відповідальності.

"Можливий варіант, коли будуть умови, в яких він зрозуміє, що йому кінець. Він у владі не утримається і, можливо, не збереже своє життя. Тоді він може піти на перемовини - щоб йому та його родині дозволили кудись виїхати з гарантіями безпеки і провести демократичні вибори. А він поїде кудись в Арабські Емірати і віддасть владу добровільно", - підсумував він.