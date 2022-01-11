Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Прибуток в $10 млн: підсанкційний нардеп Козак в 2020 році володів нафтовидобувною компанією в РФ, - Слідство.Інфо

Прибуток в $10 млн: підсанкційний нардеп Козак в 2020 році володів нафтовидобувною компанією в РФ, - Слідство.Інфо

11 січня, 2022 вiвторок
21:54
війна з Росією Тарас Козак

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак володів російською нафтовидобувною компанією "Пурнефть", яка отримала понад $10 млн чистого прибутку у 2020 році

Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, передає Слідство.Інфо.

За даними ЗМІ, за компанією "Пурнефть" стояла фірма Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Власником фірми виявився Олександр Кісель з Угорщини.

"Кісель у цій компанії міг виступати довіреною особою підсанкційного народного депутата Тараса Козака, який наразі ймовірно переховується у Росії", - йдеться у повідомленні.

Журналісти дізналися, що Козак надав Кіселю довіреність на кіпрську фірму Hakail Ltd, що належить депутату.

OCCRP зʼясували, що віргінська Brimipana Trading фінансувала кіпрську фірму Soferco Trading Ltd, що належить цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк. Brimipana надала пряме фінансування Soferco за допомогою грошових переказів ,що свідчить про те, що за обома фірмами стояла родина Козаків.

Brimipana також заплатила $1 млн доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 року, начебто, щоб купити австрійську фірму Onyx Aviation, яку, однак, ліквідували протягом року.

Журналісти виявили низку інших звʼязків Кіселя, зокрема й із помічником нардепа Яном Марченко, якого називають "менеджером" бізнес-групи Козака.

"Ці факти свідчать про те, що Кісель, очевидно, є довіреною особою Козака, а отже, Козак може бути реальним бенефіціаром Brimipana Trading Ltd", - цитують OCCRP аналітикиню Центру протидії корупції Антоніну Волкотруб.

Козак не відповів на запит журналістів щодо коментаря.

Стало відомо, що нардеп продав компанію дочірньому підрозділу білоруської "Білорусьнафти".

Російська "Пурнефть" має 69 нафтових свердловин у Росії неподалік Полярного кола. Білоруські ЗМІ оцінили угоду на купівлю цієї компанії в 50 мільйонів доларів. За інформацією ЗМІ, президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2020 року особисто обговорювали ймовірну покупку білоруськими нафтовиками російської фірми, яка, як з'ясували OCCRP, має зв'язок з Тарасом Козаком.

Дане розслідування проведено OCCRP (Проект розслідування корупції та організованої злочинності Organised Crime and Corruption Reporting Project — заснований у 2006 році консорціум слідчих центрів, засобів масової інформації та журналістів, що працюють у Східній Європі, на Кавказі, Центральній Азії та Центральній Америці).

  • Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
  • 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
  • У серпні цивільна дружина депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталя Лавренюк, яка потрапила під санкції РНБО, змінила прізвище, ім'я та по батькові в Росії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
нафта
Тарас Козак
ОПЗЖ
Читайте також:
Андрій Лунін
10 січня, 2022 понедiлок
Європейський топ-клуб забажав забрати українця Луніна з "Реала"
сніг
10 січня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко попередила про морози до -18 °C та ожеледицю
тероборона
10 січня, 2022 понедiлок
Найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони, - командувач Сил ТрО Галушкін
Київ
-4
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.45
    Купівля 27.45
    Продаж 27.71
  • EUR
    Купівля 30.97
    Продаж 31.41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
11 січня
22:46
Блінкен Кулеба
Санкції проти РФ та зміцнення ЗСУ: Кулеба і Блінкен узгодили позиції по стримуванню російської агресії
22:42
COVID-сертифікати
У Бельгії COVID-сертифікати планують вважати дійсними лише за наявності бустерного щеплення
22:25
Навчання військових
Українські військові проводять біля окупованого Криму навчання гранатометних розрахунків
22:13
Роман Яремчук (у червоній формі) та Ілля Забарний
Українець Яремчук повернувся до тренувань у "Бенфіці" після коронавірусу
22:10
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бої, є жертви
21:46
Емманюель Макрон
"Явище, яке ми маємо вітати": Макрон назвав переговори США з РФ щодо України доповненням Нормандського формату
21:21
Кадзуєсі Міур
Найстарший футболіст світу, якому скоро виповниться 55 років, знайшов собі нову команду
21:18
Ексклюзив
"Навіщо вторгнення, якщо є дешевші заходи": експерт назвав цілі РФ у ескалації на кордоні України
21:16
Джон Салліван
Посол США у Москві назвав "дуже реальним" нове вторгнення РФ в Україну і виключив перегляд принципу "відкритих дверей" НАТО
20:58
Суд Чехії у понад три рази скоротив ув'язнення спільнику російських окупантів, який воював проти України
20:47
Давід Нерес
Агент підтвердив трансфер футболіста збірної Бразилії в "Шахтар"
20:40
Володимир Зеленський телефонує
Вступ України в НАТО, агресія РФ, виплати рідним загиблих у збитому Іраном літаку МАУ: Зеленський поговорив із Трюдо
20:35
Фабіо Каннаваро
Легендарний футболіст, якого сватають на місце Шевченка, відмовився від роботи в збірній Польщі
20:30
Ексклюзив
Ціни на харчові продукти далі будуть зростати, – експерт
20:10
Ексклюзив
Василь Фурман
У Раді НБУ інфляцію в 10% пояснили "значним зростанням зарплат", подорожчанням енергоносіїв і світовими тенденціями
20:08
Еліна Світоліна
Коли у нас тут були військові дії, - Світоліна дивно висловилась про війну на Донбасі
20:04
російські військові в Казахстані
У РФ назвали заплановану дату виведення сил ОДКБ із Казахстану
19:37
Кріштіану Роналду
Його відхід вплинув на нас, - капітан "Ювентуса" назвав Роналду винуватцем провального сезону
19:37
У Києві вночі 12 січня скоротять роботу швидкісних трамваїв
19:33
Ексклюзив
Інна Совсун
"Вибіркове правосуддя в Україні бачать на Заході": нардепка Совсун назвала очікуване повернення Порошенка тестом на демократію
19:32
Інфографіка
"Інтер" - "Реал"
"Барселона" - "Реал": букмекери назвали фаворита Ель-Класико в Суперкубку Іспанії
19:30
Марія Захарова
"Росія - жіночого роду": у МЗС РФ відповіли євродепутату від Польщі на обіцянку "дати по яйцях" у разі вторгнення
19:20
Фікайо Томорі
Один з найдорожчих футболістів "Мілана" одужав від коронавірусу перед матчем проти Шевченка
19:02
ОПУ
"Віримо, що не буде жодного рішення про долю України за нашими спинами": в ОПУ відреагували на переговори США і РФ
18:56
Е-листування, безбар'єрність та позитивне мислення: Мінцифри затвердило нові стандарти якості держсервісу
18:55
Давід Нерес
"Шахтар" домовився з "Аяксом" про трансфер футболіста збірної Бразилії Нереса
18:39
Вакцинація
Для людей з послабленим імунітетом: Греція схвалила четверту дозу вакцини проти коронавірусу
18:39
Лука Модріч (ліворуч)
Володар "Золотого м'яча" погодився на суттєве зменшення зарплати заради нового контракту з "Реалом"
18:24
У 2021 році будівництво вітроелектростанцій скоротилося вдвічі, - НКРЕКП
18:18
Ексклюзив
Нафтогаз
Нафтогаз - питання заробітку влади, він не виконує жодних функцій, - екснардеп Голуб
18:09
Афганістан
На тлі загострення кризи США надасть Афганістану $308 млн допомоги
18:06
закордонний паспорт
Український закордонний паспорт посів 35 місце у світовому рейтингу Henley & Partners
18:02
повідомлення про замінування
У Києві "замінували" всі школи: поліція проводить перевірку
17:56
Віталій Миколенко
Не дуже задоволений, - Миколенко прокоментував свій дебют за "Евертон" в Англії
17:54
Буковель
За новорічні свята Укрзалізниця перевезла понад 1,5 млн пасажирів - на 38% більше, ніж минулоріч
17:50
донор
У Греції представникам ЛГБТК+ дозволили бути донорами крові
17:47
Журналістам і блогерам Узбекистану заборонили висвітлювати протести в Казахстані
17:33
Миколаївський глиноземний завод
За рік ціни в промвиробництві України зросли на 62,2%, - Держстат
17:30
Нафтогаз
Нафтогаз запропонував знижку для населення: зекономити 1% від вартості газу можна при оплаті до 15 числа
17:20
Ексклюзив
російські військові в Казахстані
"Росіяни з жодного пострадянського регіону не пішли": політексперт назвав сили ОДКБ у Казахстані окупаційними військами
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV