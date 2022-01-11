Прибуток в $10 млн: підсанкційний нардеп Козак в 2020 році володів нафтовидобувною компанією в РФ, - Слідство.Інфо

Про це йдеться у розслідуванні OCCRP, передає Слідство.Інфо.

За даними ЗМІ, за компанією "Пурнефть" стояла фірма Brimipana Trading, зареєстрована на Британських Віргінських островах. Власником фірми виявився Олександр Кісель з Угорщини.

"Кісель у цій компанії міг виступати довіреною особою підсанкційного народного депутата Тараса Козака, який наразі ймовірно переховується у Росії", - йдеться у повідомленні.

Журналісти дізналися, що Козак надав Кіселю довіреність на кіпрську фірму Hakail Ltd, що належить депутату.

OCCRP зʼясували, що віргінська Brimipana Trading фінансувала кіпрську фірму Soferco Trading Ltd, що належить цивільній дружині Козака Наталії Лавренюк. Brimipana надала пряме фінансування Soferco за допомогою грошових переказів ,що свідчить про те, що за обома фірмами стояла родина Козаків.

Brimipana також заплатила $1 млн доларів фірмі Козака Turul Investments у грудні 2018 року, начебто, щоб купити австрійську фірму Onyx Aviation, яку, однак, ліквідували протягом року.

Журналісти виявили низку інших звʼязків Кіселя, зокрема й із помічником нардепа Яном Марченко, якого називають "менеджером" бізнес-групи Козака.



"Ці факти свідчать про те, що Кісель, очевидно, є довіреною особою Козака, а отже, Козак може бути реальним бенефіціаром Brimipana Trading Ltd", - цитують OCCRP аналітикиню Центру протидії корупції Антоніну Волкотруб.



Козак не відповів на запит журналістів щодо коментаря.

Стало відомо, що нардеп продав компанію дочірньому підрозділу білоруської "Білорусьнафти".

Російська "Пурнефть" має 69 нафтових свердловин у Росії неподалік Полярного кола. Білоруські ЗМІ оцінили угоду на купівлю цієї компанії в 50 мільйонів доларів. За інформацією ЗМІ, президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2020 року особисто обговорювали ймовірну покупку білоруськими нафтовиками російської фірми, яка, як з'ясували OCCRP, має зв'язок з Тарасом Козаком.



Дане розслідування проведено OCCRP (Проект розслідування корупції та організованої злочинності Organised Crime and Corruption Reporting Project — заснований у 2006 році консорціум слідчих центрів, засобів масової інформації та журналістів, що працюють у Східній Європі, на Кавказі, Центральній Азії та Центральній Америці).

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.

У серпні цивільна дружина депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталя Лавренюк, яка потрапила під санкції РНБО, змінила прізвище, ім'я та по батькові в Росії.