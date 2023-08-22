"Прибуток вище безпеки людей": Трюдо розкритикував Facebook за блокування новин під час лісових пожеж у Канаді
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розкритикував Facebook за блокування новин під час масштабних лісових пожеж у країні, заявивши, що соцмережа ставить прибуток вище безпеки людей
Про це інформує BBC.
Люди, які були змушені евакуюватися через масштабні лісові пожежі повідомили, що заборона Facebook на розміщення новин, яку запровадили у відповідь на канадський закон, який змушує компанію ділитися прибутком з новинними агентствами, вплинув на їхню здатність ділитися один з одним критично важливою інформацією.
Прем'єр-міністр Канади назвав такі дії Facebook немислимими.
Водночас представник Meta у коментарі BBC заявив, що компанія змушена "припинити доступ до новинного контенту, щоб відповідати законодавству". Він наголосив, що для людей, які живуть в евакуйованих районах, активували функцію "Перевірка безпеки". Вона дозволяє користувачам соцмережі отримувати доступ до "достовірної інформації, включаючи контент від офіційних урядових установ".
Зазначається, що близько 77% канадців використовують Facebook, а кожен четвертий - покладається на нього, як на джерело отримання новин.
- 23 червня компанія Meta заявила, що закриє доступ до новин користувачам Facebook та Instagram у Канаді як тільки набуде чинності закон про онлайн-новини, що зобов'язує інтернет-гігантів платити видавцям новин. Закон запропонували після того, як канадські ЗМІ почали вимагати жорстокішого регулювання технологічних компаній.
- 1 серпня у Facebook та Instagram в Канаді почали блокувати новини.
- 19 серпня в західній провінції Канади Британській Колумбії посилилися лісові пожежі, внаслідок чого 35 тисяч людей були вимушені евакуюватися. Неконтрольовані пожежі охопили внутрішні райони Британської Колумбії, частково перекривши деякі ділянки ключової автомагістралі між узбережжям Тихого океану та рештою регіону.
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