"Прибуток вище безпеки людей": Трюдо розкритикував Facebook за блокування новин під час лісових пожеж у Канаді

Про це інформує BBC.

Люди, які були змушені евакуюватися через масштабні лісові пожежі повідомили, що заборона Facebook на розміщення новин, яку запровадили у відповідь на канадський закон, який змушує компанію ділитися прибутком з новинними агентствами, вплинув на їхню здатність ділитися один з одним критично важливою інформацією.

Прем'єр-міністр Канади назвав такі дії Facebook немислимими.

Водночас представник Meta у коментарі BBC заявив, що компанія змушена "припинити доступ до новинного контенту, щоб відповідати законодавству". Він наголосив, що для людей, які живуть в евакуйованих районах, активували функцію "Перевірка безпеки". Вона дозволяє користувачам соцмережі отримувати доступ до "достовірної інформації, включаючи контент від офіційних урядових установ".

Зазначається, що близько 77% канадців використовують Facebook, а кожен четвертий - покладається на нього, як на джерело отримання новин.