Про це пише Reuters.

Зазначається, що з 18 серпня у провінції оголосили надзвичайний стан, щоб отримати доступ до тимчасових повноважень для боротьби з ризиками, пов’язаними з пожежами. Неконтрольовані пожежі охопили внутрішні райони Британської Колумбії, частково перекривши деякі ділянки ключової автомагістралі між узбережжям Тихого океану та рештою регіону.

"Поточна ситуація є жахливою. Близько 35 тисяч людей перебувають під наказом про евакуацію, а ще 30 тисяч отримали попередження", - сказав прем’єр-міністр Даніель Ебі.

За його словами, провінція гостро потребує притулку для евакуйованих і пожежників. Чиновники також закликали жителів уникати використання безпілотників у зоні пожежі, аже це перешкоджатиме гасінню пожежі.

Зазначається, що близько 140 000 квадратних кілометрів території вже згоріло. Це приблизно дорівнює розміру штату Нью-Йорк. Водночас урядові чиновники прогнозують, що сезон пожеж може розтягнутися до осені через поширені в Канаді умови, схожі на посуху.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скликав у суботу нараду ключових міністрів і високопосадовців для обговорення лісових пожеж. Група реагування на інциденти, яка зібралася вдруге цього тижня, погодилася надати "додаткові ресурси" як для Британської Колумбії, так і для Північно-Західних територій.