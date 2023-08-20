У Канаді тривають масштабні лісові пожежі: з Британської Колумбії евакуювали 35 тисяч людей
У суботу, 19 серпня, в західній провінції Канади Британській Колумбії посилилися лісові пожежі, внаслідок чого 35 тисяч людей були вимушені евакуюватися
Про це пише Reuters.
Зазначається, що з 18 серпня у провінції оголосили надзвичайний стан, щоб отримати доступ до тимчасових повноважень для боротьби з ризиками, пов’язаними з пожежами. Неконтрольовані пожежі охопили внутрішні райони Британської Колумбії, частково перекривши деякі ділянки ключової автомагістралі між узбережжям Тихого океану та рештою регіону.
"Поточна ситуація є жахливою. Близько 35 тисяч людей перебувають під наказом про евакуацію, а ще 30 тисяч отримали попередження", - сказав прем’єр-міністр Даніель Ебі.
За його словами, провінція гостро потребує притулку для евакуйованих і пожежників. Чиновники також закликали жителів уникати використання безпілотників у зоні пожежі, аже це перешкоджатиме гасінню пожежі.
Зазначається, що близько 140 000 квадратних кілометрів території вже згоріло. Це приблизно дорівнює розміру штату Нью-Йорк. Водночас урядові чиновники прогнозують, що сезон пожеж може розтягнутися до осені через поширені в Канаді умови, схожі на посуху.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо скликав у суботу нараду ключових міністрів і високопосадовців для обговорення лісових пожеж. Група реагування на інциденти, яка зібралася вдруге цього тижня, погодилася надати "додаткові ресурси" як для Британської Колумбії, так і для Північно-Західних територій.
- Крім цього, на іспанському острові Тенерифе вже четвертий день поспіль не вщухають лісові пожежі: станом на суботу, 19 серпня, з острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст.
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