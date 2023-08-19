Про це інформує Reuters.

Зазначається, що пожежі спалахнули 16 серпня у гірському національному парку навколо вулкану Тейде, внаслідок спеки. Вони залишаються неконтрольованими, проте наразі не перекинулись на основні туристичні зони.

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень.

Гасіння пожежі ускладнюють зростання температури й посилення вітру.