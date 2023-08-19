На іспанському острові Тенерифе четвертий день вирують лісові пожежі: евакуйовано понад 26 тис. людей
На іспанському острові Тенерифе вже четвертий день поспіль не вщухають лісові пожежі: станом на суботу, 19 серпня, з острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що пожежі спалахнули 16 серпня у гірському національному парку навколо вулкану Тейде, внаслідок спеки. Вони залишаються неконтрольованими, проте наразі не перекинулись на основні туристичні зони.
Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень.
Гасіння пожежі ускладнюють зростання температури й посилення вітру.
- на одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна. За словами офіційних осіб округу, в Лахайні постраждало понад 270 будівель, сотні сімей евакуювали. Окрім знищених будинків і підприємств, пошкоджено історичні та культурні об’єкти міста.
- Станом на 17 серпня кількість загиблих внаслідок пожеж на Гаваях зросла до 111 людей, серед них є діти. Ще понад тисяча - вважаються зниклими безвісти.
- Тим часом 18 серпня у Канаді через швидке наближення масштабної лісової пожежі до Єлоунайфа, столиці Північно-Західних територій, уряд наказав близько 20 тисячам мешканців негайно евакуйовуватися.
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