У Канаді евакуйовують жителів одного з регіонів через масштабні пожежі
Через швидке наближення масштабної лісової пожежі до Єлоунайфа, столиці Північно-Західних територій Канади, уряд наказав близько 20 тисячам мешканців негайно евакуйовуватися
Про це повідомило видання CNN.
Видання зазначає, що у Єлоунайф проживає близько половини всього населення віддаленої території, розташованої на північ від Альберти й на схід від Юкону.
Одна з лісових пожеж, що горить на захід від Єлоунайфа, займає площу близько 165 000 гектарів, понад 600 квадратних миль, і все ближче підступає до населеного пункту і головної автомагістралі.
"Ми всі втомилися від слова "безпрецедентний", але немає іншого способу описати цю ситуацію на Північно-Західних територіях", - заявила прем'єр-міністр Керолайн Кокрейн у своїй заяві в середу ввечері.
"Мешканці, які живуть вздовж Інгремської стежки, в Детті, на озері Кам, озері Грейс і в діловому районі Енгл, наразі перебувають у найбільшій небезпеці й повинні евакуюватися якнайшвидше. Інші мешканці повинні евакуюватися до полудня п'ятниці, 18 серпня 2023 року", - йдеться в пресрелізі Північно-Західних територій, опублікованому в середу.
Зауважимо, що наразі у Північно-Західних територіях спалахнули близько 200 лісових пожеж, однак абсолютна більшість із них не становлять загрози для населених пунктів.
Як відомо, Північно-Західні території - третій за площею й 11-й за населенням федеральний регіон Канади. Усього тут проживають трохи більш як 41 тис. людей, з яких більш як половина - у столиці Єлоунайфі.
- На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна. За словами офіційних осіб округу, в Лахайні постраждало понад 270 будівель, сотні сімей евакуювали. Окрім знищених будинків і підприємств, пошкоджено історичні та культурні об’єкти міста.
- Станом на 13 серпня було відомо про 89 загиблих. Таким чином це стихійне лихо стало найбільшим за кількістю жертв у США за більш ніж століття.
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