У Канаді евакуйовують жителів одного з регіонів через масштабні пожежі

Про це повідомило видання CNN.

Видання зазначає, що у Єлоунайф проживає близько половини всього населення віддаленої території, розташованої на північ від Альберти й на схід від Юкону.

Одна з лісових пожеж, що горить на захід від Єлоунайфа, займає площу близько 165 000 гектарів, понад 600 квадратних миль, і все ближче підступає до населеного пункту і головної автомагістралі.

"Ми всі втомилися від слова "безпрецедентний", але немає іншого способу описати цю ситуацію на Північно-Західних територіях", - заявила прем'єр-міністр Керолайн Кокрейн у своїй заяві в середу ввечері.

"Мешканці, які живуть вздовж Інгремської стежки, в Детті, на озері Кам, озері Грейс і в діловому районі Енгл, наразі перебувають у найбільшій небезпеці й повинні евакуюватися якнайшвидше. Інші мешканці повинні евакуюватися до полудня п'ятниці, 18 серпня 2023 року", - йдеться в пресрелізі Північно-Західних територій, опублікованому в середу.

Зауважимо, що наразі у Північно-Західних територіях спалахнули близько 200 лісових пожеж, однак абсолютна більшість із них не становлять загрози для населених пунктів.

Як відомо, Північно-Західні території - третій за площею й 11-й за населенням федеральний регіон Канади. Усього тут проживають трохи більш як 41 тис. людей, з яких більш як половина - у столиці Єлоунайфі.