Причетні ексмер і місцеві бізнесмени: НАБУ викрило схему заволодіння майном аеропорту "Одеса"

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, 2011 року два відомі одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою (ОМР) із розподілом часток 75% і 25% відповідно. Метою схеми було привласнити та приватизувати майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 млн грн.

У НАБУ зазначили, що тодішній міський голова Одеси забезпечив отримання згоди депутатів на створення товариства, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати в розвиток аеропорту. Крім того, посадовець підробив документи, що надало створеному ТОВ право утворювати спільне з міськрадою товариство в обхід конкурсу.

Тим часом майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало функції прикордонного і митного контролю. Понад те, 535 одиниць основних засобів із 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що гарантують безпеку польотів, тож вони не могли бути вилученими в принципі.

Як з'ясували слідчі, за допомогою договору-схеми її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

"Інвестори" зобов’язувались внести капітал у розмірі 355 млн грн, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави, їх заблокував банк і вони не підлягали використанню. Новий термінал збудували за кредит, узятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

Наразі про підозру повідомили:

двом одеським бізнесменам – співорганізаторам схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

колишньому міському голові Одеси – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

колишньому в.о. заступника міського голови Одеси – ч. 5 ст. 191 КК України;

директору ТОВ – ч. 5 ст. 191 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Фото: НАБУ

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