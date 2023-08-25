Військового чиновника з Одеси підозрюють у привласненні 1 млн грн на будівництві спорткомплексу для ЗСУ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Для реалізації оборудки чиновник уклав договір з директором місцевої будівельної компанії, за яким підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників.

Однак підрядники не встановили понад 800 м кв. гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення.

При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету, вивели гроші "в тінь" і розподілили між собою, для чого внесли неправдиві відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

Головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління та директору компанії-підрядника повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Наразі вони перебувають під вартою, їм обирають запобіжний захід. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Розслідування триває, перевіряється причетність до "схеми" інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ затримала вчительку одного з ліцеїв у Краматорську, яка передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ під Бахмутом.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.