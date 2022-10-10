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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Причиною обстрілів є не Кримський міст, а бажання Путіна знищити українців

Портников Віталій
10 жовтня, 2022 понедiлок
16:45
Погляд Віталій Портников

Путін холоднокровно створює умови, які б примусили українців виїжджати якомога далі від рідної землі

Звичайно, виникатиме така спокуса сказати: ну, от бачите, був удар по Кримському мосту, який є сакральним для Путіна, символ того, що Крим остаточно анексований РФ.

Однак, я б дивився на ці речі ширше. У президента Російської Федерації, у її політичного керівництва немає жодної можливості, крім як продовжувати воєнні дії на території України. Володимир Путін не відступить від своїх очевидних цілей, які, до речі, сьогодні озвучив колишній президент РФ, заступник очільника радбезу Росії Дмитро Медведєв.

Ці цілі – демонтаж української державності, приєднання всіх українських територій до РФ, знищення і вигнання з цих територій всіх тих, хто вважає себе українцем.

Таким чином, і в українського народу немає вибору. Можна або воювати з Росією, або просто капітулювати перед нею на умовах знищення власної державності.

Ми ж бачимо, що у Путіна немає ніяк ідей створити альтернативну Україну, у якій могли б комфортно себе почувати ті, хто й досі вважає її частиною "русского міра", а українців та росіян, згідно з ідіотськими тлумаченнями Путіна, "одним народом".

Ні, ці люди не можуть бути якимись "радянськими українцями", чи українцями, які будуть вірно служити російському цареві. Це може бути тільки один-єдиний вибір – вибір на користь фактичного знищення українства як такого. На території цієї країни зможе вижити тільки той, хто погодиться бути колаборантом і оголосить себе "русскім". Та й цим людям не буде затишно, якщо російські терористичні сили переможуть. Бо їх завжди підозрюватимуть у зрадництві, у тому, що вони можуть змінити свою ідентичність (в якийсь момент, якщо переможе Захід).

Я завжди згадую долю моїх співвітчизників. Тих євреїв, які в Іспанії та Португалії на вимогу католицьких королів, прийняли християнство. Їх було сотні тисяч. Ну, і що? Королівство та інквізиція підозрювали їх у тому, що вони насправді залишилися юдеями, і переслідували навіть більше, ніж тоді, коли вони справді сповідували юдаїзм.

Чи дійсно Путін мститься за Кримський міст? Звичайно, йому вигідніше, щоб все так і виглядало. У сьогоднішній промові з членами ради безпеки РФ він звинуватив Україну у цілій низці різних злочинів, схарактеризував Україну, як терористичну державу.

Уявіть собі: керівник держави, яка вже 8 місяців поспіль вбиває мирне населення ракетними ударами; керівник держави, військові якої вбивають, ґвалтують та грабують; керівник держави, яка засилає на територію інших країн своїх агентів з отрутою, яка вбиває громадян цих країн, — справжній, класичний терорист з ядерною кнопкою звинувачує когось у тероризмі.

Але ми маємо поставити собі досить просте питання. Воно найважливіше. Уявімо собі, що не було б ніякого підриву Кримського мосту, що Путін не зазнав би такої очевидної ганьби. Що було б? Путін би не обстрілював українські міста? Ми б зараз не зазнали тих ударів?

Та ні, звичайно, обстрілював би. Все це відбулося б. Можливо, з якимось іншим приводом.

Одним з головним союзників російської держави завжди був, є і буде "генерал мороз". Головна задача президента РФ – заморозити українців і цивілізований світ. Мета досить проста: створити таке соціальне напруження у цивілізованому світі, яке дозволить поставити на коліна Європу і примусити її відмовитися від підтримки української держави і її Збройних Сил.

Путін не збирається домовлятися із Західним світом. Він хоче продиктувати йому свої умови, коли мешканці цих країн почнуть ремствувати на власні уряди, не маючи змоги оплатити рахунки за енергоносії. Коли у цих країнах можна буде привести до влади тих, хто виконає всі умови російського президента і разом з ним знищить, а, може, й розділить ненависну йому Україну.

Ну, а Україна? Путін холоднокровно створює умови, які б примусили українців виїжджати якомога далі від рідної землі. Для цього важливо, щоб територія, яку він з більшістю співвітчизників вважає історичною Росією, була очищена від етнічних українців і всіх тих, хто вважає себе українцем. Щоб мільйони людей залишили Україну, залишили її порожньою для подальшого наступу російських військ. Ось завдання. Ось це і є сутністю цієї війни.

Джерело

Про автора: Віталій Портников, письменник, журналіст.

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Новини
Володимир Путін
геноцид
тероризм
війна з Росією
Віталій Портников
Кримський міст
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