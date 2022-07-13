Донеччина "увійде" до складу РФ як республіка, а також сфабрикований рапорт ЗСУ: добірка російських фейків на 13 липня
Фейки і маніпуляції, які поширюватимуть російські пропагандисти 13 липня: Центр протидії дезінформації оприлюднив свіжу добірку
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО в телеграм.
Як зазначається, серед нових поширюваних російських маніпуляцій – заява представниці окупантів нібито Донецька область має увійти до складу РФ, бо "має свій прапор та гімн".
"Голова мзс" тимчасово окупованих територій Донецької області н.ніконорова заявила: " (територія Донецької області) увійде до складу РФ як республіка… тому що ми маємо свій прапор та гімн, за ці символи борються… сьогодні", – повідомив Центр.
Крім того, 13 липня російські пропагантисти поширювали фейк про нібито розстріл рядового за невиконання наказу.
"Фейк: пропагандисти РФ повідомили, що "в Рубіжному було знайдено… рапорт командира батальйону "Карпатська Січ" щодо розстрілу рядового за невиконання наказу", – вказує Центр.
"Проте, зважаючи на велику кількість помилок та росіянізмів у тексті "рапорта", можна дійти до висновку, що сам "документ" є сфабрикованим, а інформація в ньому не відповідає дійсності", – коментує Центр протидії дезінформації.
У Центрі наводять ще одну маніпуляцію – Росія повідомляє, нібито військовий аналітик із США Ріттер заявив: "Військові РФ одні з найкращих у світі, а в США немає армії, яка б могла вести повномасштабну війну в Європі… якщо Байден приведе країну до зіткнення з росіянами, американська армія програє, оскільки війська РФ готові не лише до бою, а й до перемоги".
- Раніше РФ поширювала маніпуляційну заяву експрезидента РФ Медведєва, нібито "з Росією почали рахуватися по-справжньому, як з СРСР".
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