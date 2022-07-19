Приєднання Запорізької АЕС до системи РФ спричинить санкції, до яких Росатом не готовий - мер Енергодара Орлов

Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Що стосується технічної можливості переведення - мабуть, вона є, але це досить складна процедура і там треба втілити в життя багато технічних рішень. Зрозуміло, що на території, на якій фактично ведуться бойові дії - це майже неможливо. Плюс технічна складова, яка стосується персоналу і приєднання до Росатому, бо компанія розуміє, що така атомна станція на окупованій території, безумовно, призведе до пакету санкцій, до яких Росатом не готовий і тому питання залишається відкритим", - сказав він.

Орлов розповів, як зараз працює Запорізька АЕС.

"Станція сьогодні в енергетичній системі Україні, яка синхронно працює з ЄС і персонал обслуговує український згідно з законодавством", - підсумував мер.