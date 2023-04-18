Пригожин повертає прихильність Путіна на тлі невдач армії, – ISW
Очільник групи Вагнера Євген Пригожин повертає собі прихильність Путіна на тлі невдач регулярної армії
Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті Інституту йдеться про те, що Пригожин, схоже, повертає собі прихильність Путіна, ймовірно, в результаті нездатності російських регулярних військ виконати завдання, які Путін поставив перед ними під час зимового наступу на Донбасі.
Сили Вагнера, схоже, отримують підкріплення, боєприпаси та політичне визнання – що є різким відхиленням від попередніх зусиль Кремля, спрямованих на використання сил ПВК та Пригожина в Бахмуті щонайменше з січня 2023 року.
17 квітня джерела, пов'язані з Вагнером, повідомили, що ПВК готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців для посилення флангів ПВК в Бахмуті.
Пригожин також підтвердив, що російські повітряно-десантні війська діють поряд з Вагнером і вказав, що ПВК активно отримує артилерійські снаряди.
Наразі аналітикам незрозуміло, наскільки Путін довіряє Пригожину, але цілком ймовірно, що Путін зупинив зусилля російського Міноборони помститися Вагнеру, відмовивши в підкріпленні та боєприпасах, – зазначають аналітики.
В огляді звертають увагу на те, що інтерв'ю з двома колишніми бійцями Вагнера про їхнє поводження з українськими дітьми та іншими цивільними особами і військовополоненими ще більше підкреслює, як ПВК закріпила систематичну жорстокість як частину свого фундаментального способу дій.
На думку аналітиків, надзвичайно наочні звірства, описані Ялдаровим і Савичем, підкреслюють низку нещодавніх повідомлень про систематичне використання Вагнером жорстокості як методу ведення війни.
Також експерти вказують на те, що Пригожин і командування Вагнера можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись зміцнити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах.
У звіті підсумовують: "Цей тип укоріненого насильства, ймовірно, матиме дедалі більший вплив на російське суспільство, особливо після того, як бійці Вагнера завершать контракти і повернуться до своїх домівок.
Російському суспільству доведеться докладати все більше зусиль, щоб впоратися з жорстокістю як нормою, яку чинять його військовослужбовці в міру їхньої реінтеграції у внутрішню сферу, що, ймовірно, матиме наслідки для цілих поколінь російського суспільства".
- Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що Кремль використовує засновника ПВК Вагнера Пригожина для тиражування своїх ідей в публічній площині.
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