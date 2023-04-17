Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Євгеній Пригожин грає роль, якої дуже давно вже немає в Росії. Він став єдиним публічним політиком в сучасній Росії. Оскільки ті, хто повинен діяти в публічній площині, нічого для цього не роблять. Зокрема депутати, чиновники та різні політичні діячі. Вони лише зображують свої функції. В Кремлі не хочуть нічого пояснювати своєму населенню щодо війни. Однак вони прекрасно розуміють, що суспільні невдоволення все ж існують. І тому на цьому тлі зʼявляється Пригожин, який виконує роль національного патріота", - пояснив Пригожин



Політтехнолог зауважив, що влада Росії до цього часу не може артикулювати цілі їхньої "спеціальної військової операції"



"Пригожин фактично захищає все і всіх, про що розповідає Стрєлков, однак він не вдається до критики влади. Його критика спрямована лише на Міністерство оборони РФ. Також він зображує, що є якісь ідеї не повʼязані зі збереженням влади. Оскільки Кремль не може артикулювати якісь цілі їхньої "спеціальної військової операції", - додав він.



14 квітня у Міноброни Великої Британії повідомили, що Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою Вагнера