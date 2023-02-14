Пригожин розповів, що українська ППО підбила літак, у якому він записував звернення до Зеленського
ППО України підбила Су-24, на якому засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито здійснив бойовий виліт у Бахмут та записав звернення до Зеленського
Про це повідомляє пресслужба Пригожина.
"Так, дійсно, саме цей борт був сьогодні атакований із землі засобами ППО противника. Пілот здійснив диво, приземлив машину, повністю виконавши бойове завдання. Зараз техніки займаються ремонтом літака", - заявив Пригожин.
6 лютого опублікували відео, на якому Пригожин здійснює бойовий виліт як штурман Су-24 для бомбардування Бахмута. Після нього він записує звернення до Зеленського і викликає його на повітряну дуель
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