Пригожин став вдвічі популярнішим за Путіна в пошуковиках росіян

Про це пише видання "Верстка", з посиланням на статистику пошуковиків.

Зростання інтересу до Пригожина почалося на початку травня і досягло рекорду до кінця місяця. Якщо з 28 травня по 3 червня динаміка його популярності була на рівні 100 балів, то інтерес до Путіна водночас був значно нижчим – лише 28 балів.

Це ж підтверджує статистика прокремлівського Yandex: у травні у пошуковика запитували про "кухаря Путіна" 744 тисячі разів, а кількість показів на запит "Путін" досягла всього 305 тисяч.