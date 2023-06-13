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Головна Світ Пригожин став вдвічі популярнішим за Путіна в пошуковиках росіян

Пригожин став вдвічі популярнішим за Путіна в пошуковиках росіян

13 червня, 2023 вiвторок
22:14
Світ путін пригожин

У травні росіяни шукали інформацію про очільника ПВК Вагнера в Google Trends та Yandex Wordstat більш ніж удвічі частіше, ніж про Путіна

Про це пише видання "Верстка", з посиланням на статистику пошуковиків.

Зростання інтересу до Пригожина почалося на початку травня і досягло рекорду до кінця місяця. Якщо з 28 травня по 3 червня динаміка його популярності була на рівні 100 балів, то інтерес до Путіна водночас був значно нижчим – лише 28 балів.

Це ж підтверджує статистика прокремлівського Yandex: у травні у пошуковика запитували про "кухаря Путіна" 744 тисячі разів, а кількість показів на запит "Путін" досягла всього 305 тисяч.

  • Нагадаємо, відомий політолог Андрій Піонтковський вважає, що Пригожин є фронтменом "партії керованої капітуляції" в російській верхівці, яка готує народ до поразки у війні з Україною та до зміщення Путіна.
Володимир Путін
Технології
Вагнергейт
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