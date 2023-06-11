Ми не мали сумнівів, що в Кремлі сидять злочинці, уроди. Але не думали, що вони настільки ідіоти. Та вони на це пішли – підрив Каховської ГЕС. Вони потопили дуже багато свого особового складу й своєї техніки. Це вписується в гру так званого ядерного шантажу, тому що сигнал, який вони послали підривом каховської греблі, насправді є сигналом про Запорізьку атомну станцію.

Головне завдання було показати: так, ми ненормальні, від нас можна очікувати багато чого. Щоправда, це вже не працює, Захід перестав піддаватися на ядерний шантаж. Але я вам зараз доповім про останні думки в кремлівській пропаганді. Ймовірно,

учорашня заява прем’єр-міністра Сунака справила на них нищівне враження.

Сунак сказав, що їхня розвідка ще не закінчила свою роботу, але якщо ми точно знатимемо, що це справа рук росіян, наші відносини досягнуть абсолютно нового рівня – нового дна відносин. Це пролунало досить зловісно, і сьогодні почалася паніка на російських каналах. Слухайте, ви не повірите: Соловйов, який кілька днів волав, що мало не сам бачив, як українські «хаймерси» розбомбили цю нещасну греблю, почав казати: знаєте, я подумав, усі дані кажуть, що гребля зруйнувалася з природних причин, це не росіяни підірвали й не українці, це старенька гребля, вона не витримала, бо було багато ударів по ній, до того ж напір води. Але найцікавіше, що це спустили обов’язкову методичку, самовикриття розпочала ціла низка кремлівських агентів з опозиції, які завчено стали повторювати за Соловйовим те саме. Найбільший з них – Волков.

Волков – це з команди Навального?

Так. Я завжди підозрював, що Волков – це від самого початку агент ФСБ, якого було приставлено наглядати за Навальним. Він уже вчинив багато провокацій, пам’ятаєте, він злив базу даних прихильників Навального через технічну помилку. Його спіймали британські й американські урядові органи на листі з проханням зняти санкції з кремлівських олігархів. І ось він раптом – здавалося б, до чого тут він, чи він спеціаліст із гідротехніки, - з ранку почав доводити те саме. Так само й пропагандистський канал «Дождь». Є такий дуже сумнівний воєнний аналітик, в Україні його знають, Руслан Левієв. Тобто всі ті люди, які завжди в опозиції, з одного боку, а з іншого – «давайте об’єктивненько все послухаємо». От вони «об’єктивненько» послухали інструкції від ФСБ. Ймовірно, британці щось мають. Один з аргументів російської сторони був таким: от ви кажете, що це вибух. А де зйомка вибуху? Можливо, проаналізували супутникові записи зйомки вибуху. От вони зливають до такої примирливої версії: ніхто не винен, технічна помилка.

Землетрус або інопланетяни. Зрозуміло, що рівень ухвалення подібних рішень – Путін і не менше. Тобто в усі балади про криворукого лейтенанта ніхто не повірить. Це величезний злочин, всеконтинентальний, з величезними екологічними наслідками. Якщо Кремль наважився піти на цей відвертий злочин - адже реагуватимуть на нього всі, від Африки до Індії з Китаєм, - то це означає, що аргументи закінчилися, жодних інших інструментів у них не лишилося. Тільки каховська гребля, величезна техногенна катастрофа й великий натяк на можливу техногенну катастрофу на Запорізькій атомній станції, адже ця вода обслуговувала їх також. І якщо вони на це пішли, значить, усе - в них надзвичайно погані справи.

На полі битви в них нема жодних аргументів. Їхній шантаж викрито, у нього вже ніхто не вірить. Усі чудово розуміють, що Путін – не шахід, він не очікує на зустріч із 72 незайманими дружинами в мусульманському раю, він відчайдушно бажає примусити Захід тиснути на Україну щодо так званого припинення вогню, мирної угоди, щоб залишити в його руках частину української території для врятування його життя. Тому що він зможе це «продати» своєму народові й оточенню як почесну нічию та залишитися при владі. Це єдине, чого він домагається.

Але я маю вам доповісти: з’явилася інша, дуже впливова партія в російській верхівці. Партію Путіна я зараз називаю «партією почесної нічиєї». А є «партія керованої капітуляції». Фронтменом цієї партії є, звісно, Пригожин, який щодня підвищує планку свого викриття міністерства оборони як цілком нікчемної, злодійської організації та, власне, готує найпалкіших прихильників, так зване Z-патріотичне бидло, до ідеї капітуляції. Я називаю цю партію «партія керованої капітуляції», тобто відведення військ на кордони 1991 року. Вони матимуть два тезиси: ми героїчно билися, я, Пригожин, узяв Бахмут, а нікчемне міністерство оборони його знову втратило. Ми змушені відійти, але ми повернемося, тому що ми росіяни, з нами бог, а от причин поразки дві: по-перше, зрада міністерства оборони, зрада олігархів, які жирують на Рубльовці, а друга причина – проти нас воювало 60 держав НАТО, потужна воєнна машина. Ця партія набирає сили, до неї долучився відкрито заклятий ворог України – сам Затулін.

Ця людина набагато більше, ніж Путін, переконана в необхідності знищення України, Затулін цим жив останні 30 років. І ось ця людина визнала, сказала, що поразка неминуча, Україна

залишиться назавжди, вона ніколи не буде тепер нейтральною, як ми домагалися, навпаки, вона де-факто член НАТО, ми маємо враховувати цю реальність. Ці люди бояться стихійної капітуляції. Ми ж бачимо: почався наступ українських сил. Перший його серйозний успіх – і всі ці жалюгідні мобіки десятками тисяч тікатимуть з фронту, так само як російські селяни в 1916-1917 рр. І куди вони бігтимуть із тими автоматами – вони бігтимуть на Рубльовку грабувати й піднімати на вила хазяїв життя. А хазяї життя не бажають цього сценарію, вони хочуть здійснити керовану капітуляцію, хочуть домовитися про виведення своїх військ і завдяки цьому залишитися при владі в Росії.

Всерйоз би сприймали будь-яку пропозицію з боку Пригожина чи начальників Пригожина тільки за умов, якщо з’явився би полковник Штауффенберг. В іншому випадку – фон Пален.

Пригожин справді не лідер цієї групи, він фронтмен, він виконує дуже важливу роль – переконує Z-бидло в тому, що війну програли, зрада, нумо спокійно відійдемо до кордону й розправлятимемося зі зрадниками. Я гадаю, його підтримує ФСБ, насамперед 3-тє управління ФСБ, воєнна розвідка.

Вчора Пригожин навіть надав перелік генералів, яких вони розстрілюватимуть.

Він сказав, що з 7 тис. генералів він залишить живими лише 200, а 6800 або суворо покарають, або нададуть можливість бути рядовими в полках, він створить спеціальні генеральські полки з рядових – колишніх генералів. ФСБ - воєнна контррозвідка, це її хліб, її професія – розправлятися з генералами. Я думаю в ролі Палена виступатиме Юрій Ковальчук, так званий друг Путіна, найближча йому людина, з якою він, за чутками, останні три роки (починаючи з епідемії ковіду) 80% часу в бункері віч-на-віч. Ковальчук, до речі, є воєнним злочинцем, це один з ідеологів війни з Україною як фрагменту світової війни з Заходом, як спроби взяти реванш над Заходом за поразку СРСР в Третій світовій війні. Але він розумна людина й зрозумів, що цю мету неможливо досягти. Я думаю, з Путіним буде варіант не Штауффенберга, варіант буде досить лагідний, розстрілюватимуть генералів. А з Путіним - прийде той-таки Ковальчук і скаже: Владімір Владіміровіч, за пів години під звуки безсмертного балету П. І. Чайковського, особи нетрадиційної сексуальної орієнтації, буде зачитано такий текст: на жаль, товариш Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні, у нього погіршилося здоров’я, і він вирушає на санітарному літаку, що надав товариш Сі, на глибоке лікування методами китайської традиційної медицини. На мій погляд, саме так розвиватимуться події.

А тригером слугуватиме перший великий успіх української армії, я навіть назву дату: взяття Бахмута чи Мелітополя стане спусковим гачком для цієї партії керованої капітуляції.

Професор Соловей уже кілька років ховає Путіна. Усе якісь страшні діагнози, а Путін і далі якось розпетлює, висковзує й нічого з ним, на превеликий жаль, не стається. І, можливо, зараз Путін обкладеться лейб-гвардією, кадирівцями, підніме ставки для того, щоб перечекати. Вони ж не дали конкретної відповіді на історію в Білгородській області, а там гаряче, і ця історія не локалізована.

Саме партія керованої капітуляції ситуацію Білгородської області використовує на сто відсотків. Ви ж чули заклик, та ні, не заклик – вимогу Пригожина: дайте мені 200 тисяч солдатів і я зможу захистити Білгородську область і взагалі всі прикордонні райони, міністерство оборони з цим не справляється. Звісно, ніхто йому 200 тисяч солдатів не даватиме,

він створює собі програму для майбутньої поствоєнної постпутінської Росії:

я, мовляв, воював, я звільнив Бахмут, міністерство оборони все програло, чи, як він каже, вибачте за нецензурну лексику, все про**ало, а я міг би врятувати Білгородську область, але мені не дали 200 тисяч. Що стосується Кадирова, він намагався виступити на захист Путіна проти Пригожина, але йому швидко нагадали, що пам’ятають його за першою й другою чеченськими війнами. Кадиров у цій битві за майбутнє Росії...

Путін йому нагадав. А Уткін – та людина, яка в тій ієрархії пригоженській, чи вагнерівській, насправді значно серйозніша фігура, ніж той самий Пригожин, який на себе перебрав функції Жириновського.

Ми вже бачимо новий «комітет загальнонаціонального порятунку» - це і Ковальчук і Уткін. А є ще фігура цікава, Затулін, звісно. На що мало хто звернув увагу, просто я людина, зациклена на питаннях ядерної стратегії, то мені це впало в вічі: і Пригожин, і Затулін, що ніколи жодного стосунку до ядерного питання не мали, обидва вставили у свої виступи однакові тексти, що вони категорично проти не лише використання ядерної зброї, а й категорично проти шантажу ядерною зброєю.

Я трактую це як – текст написаний, звісно, керівництвом цієї партії – сигнал зовнішньому світові: мовляв, ми не божевільні, з нами можна мати справу. Насамперед це сигнал Заходу, але низка спостерігачів тут, у Вашингтоні, з якими я обговорював це питання, звертають увагу ще на одну обставину: є ще один кандидат у ці майбутні Палени. Дивна поведінка, дивні почесті непротокольного характеру, до яких вдається товариш Сі стосовно пана Мішустіна. По-перше під час візиту до Москви він мав з прем’єр-міністром зустріч віч-на-віч, окрім зустрічі з Путіним. Потім Сі запросив Мішустіна, і за місяць той був у Пекіні, де його приймали за протоколом очільника держави – і почесний караул, і парад, і тривала зустріч із Сі. До речі, всі ці антиядерні пасажі у вустах і Затуліна, і Пригожина виникли після повернення Мішустіна. І ще одна обставина: Мішустін жодного разу за роки прем’єрства не висловлювався з питань війни. Ви не пам’ятаєте, він якось усе про господарство, економіку.

Микита Хрущов, одним словом. Якщо я помиляюся, ви мене поправте: якщо Путін кине коні, то тоді виконувачем обов’язків глави держави буде прем’єр-міністр, тобто Мішустін. Я все правильно розумію?

Усе так і є. Уявіть собі, що ми члени цієї партії змови. Мішустін - найголовніший. Їм же ж потрібно обґрунтовувати свою владу юридично.

Для чого потрібен Ковальчук? Щоб змусити Путіна підписати один документ про свою відставку.

А далі документи почне підписувати Мішустін. І вже заготовлено сотні документів, які має підписувати Мішустін. По-перше, про призначення нового керівництва міністерства оборони. Фігура Пригожина давно вимагає призначити міністром оборони генерал-полковника Мізинцева й призначити начальником генерального штабу генерал-полковника Суровікіна. Це по-перше. Тобто Мішустін цій групі змовників абсолютно необхідний як машина, що підписуватиме їхні укази. Я не думаю, що його там затримають. Але це нас не обходить, як у них там розвиватимуться події. Ви бачите приблизне коло людей у цій партії: це Ковальчук, Мішустін, Затулін. Пригожин важливий. Звісно, його потім позбудуться миттєво, але нині він виконує функцію, яку ніхто інший не зміг би виконувати: він переконує в тому, що війну програно, тому що зрадники. І в необхідності превентивної керованої капітуляції він переконує, за моїми підрахунками, ті десь 10-15% населення, Z-патріотичне бидло, які дуже засмутило би припинення війни з Україною. Їх готують психологічно до такого сценарію.

Але ж вони фашисти, вони не імітують фашизм, вони не просто відверті злочинці – вони ідеологізовані злочинці. Узяти того самого Затуліна, я його не цитуватиму, але окремі файли з його біографії дуже добре пам’ятаю. Так от він не імітує, він переконаний, це «чорна сотня».

Ви розумієте, до якого ступеня розуміння неминучості поразки проникло в російську верхівку, що навіть Затулін це визнає, - ось що важливо.

У чому перевага Пригожина – Пригожин фашист, бандит, звичайний бандит. Йому начхати на Росію, на «русскій мір». Йому потрібна влада, потрібні гроші, і він виконує таку роль. Так, це мерзотник. Звісно, ця партія керованої капітуляції - партія негідників. Це боротьба. Можливо, вірні Путіну яничари з федеральної служби охорони завтра всіх цих людей уб’ють і продовжуватиметься сценарій. Нам зараз вигідно, щоб всі ці люди прийшли до влади й вивели війська, а решту вирішуватиме міжнародна спільнота як гарантії безпеки України.