Пригожин створює для себе програму постпутінської РФ, - Піонтковський
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин створює собі програму повоєнної РФ, заявляючи, ніби він воював, а міноборони Росії все програло
Про це заявив політолог Андрій Піонтковський в етері Еспресо.
За його словами, Євген Пригожин використовує події в Бєлгородській області сповна. Політолог нагадав вимоги засновника ПВК Вагнера дати йому 200 тис. вояків для захисту прикордоння РФ, адже міноборони із цим не справляється.
"Звісно, ніхто йому 200 тисяч солдатів не даватиме, він створює собі програму для майбутньої поствоєнної постпутінської Росії: я, мовляв, воював, я звільнив Бахмут, міністерство оборони все програло, чи, як він каже, вибачте за нецензурну лексику, все про**ало, а я міг би врятувати Білгородську область, але мені не дали 200 тис. Що стосується Кадирова, він намагався виступити на захист Путіна проти Пригожина, але йому швидко нагадали, що пам’ятають його за першою й другою чеченськими війнами", - наголосив Андрій Піонтковський.
- 4 червня Євген Пригожин заявив, що під час відступу з Бахмута 17 травня на його бойовиків напали солдати регулярної армії Росії.
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