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OPINION

Пригожин — це Муравйов, а не Корнілов

Сергій Громенко
25 червня, 2023 неділя
18:05
Погляд Сергій Громенко

Керівник "Вагнера" робить абсолютно правильно, ідучи на Москву. Засяде в облцентрах — за кілька тижнів програє

1. Пу сам себе переграв. Він до земщини (МО, ФСБ) завів собі три прото-опричнини (Кадиров, Золотов, Пригожин). Це у диктаторів буває (Вермахт — СС). Однак з останнім якось не дуже вдобно получилося — він виніс внутрішній розбрат назовні, відмовився вбудуватися у вертикаль по-хорошому, і скоріш за все, вчора його намагалися ліквідувати. Тож Пригожин або переможе, або здохне, і тут без варіантів. Вчора зранку Пу остаточно вирішив, що він за земщину проти опричнини.

2. Пригожин робить абсолютно правильно, ідучи на Москву. Засяде в облцентрах — за кілька тижнів програє. На Москві шанси теж мінімальні, але все ж не нульові.

3. Якщо Пу звалив на Валдай — це його кінець як пахана ОПГ Озеро. Акела може схибити й не взяти Київ за три дні. А от боягузтва йому свої ж ніколи не пробачать. Ну і солдати земщини не будуть битися до останнього за порожнє місто.

4. Кадирівці, кажуть, за 75 км від Ростова. Це — найнебезпечніший момент в Росії за всі 20 років (ну, крім Москви, але до неї ще 300 км). Третя Чеченська — це Армагеддон.

5. Нашого боку там немає, але хто б не виграв, ми в плюсі. Уже хоча б тому, що 6 вертушок і 1 нафтобаза не будуть використані проти нас. Про деморалізацію особового складу я вопше мовчу.

І перестаньте тягати туди-сюди Корнілова. Лавр Георгич був головком (до речі, прихильник українізації). Пригожин — це Муравйов, у них і психотипи схожі.

Джерело

Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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