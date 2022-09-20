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Прикордонники ліквідували групу диверсантів, які намагалися переплисти Сіверський Донець

20 вересня, 2022 вiвторок
11:40
війна з Росією прикордонник

Військовослужбовці Держприкордонслужби на Святогірському напрямку знищили групу ворожих диверсантів, які намагалися зайти в тил українських військ

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Один із прикордонних підрозділів, що діє на Святогірському напрямку, знищив групу ворожих диверсантів. Диверсійна група намагалася переплисти річку Сіверський Донець і потрапити в тил наших військ.

Як розповіли в ДПСУ, прикордонники за допомогою тепловізора виявили підготовку противника до подолання водної перешкоди. Коли човен із чотирма диверсантами на борту дістався середини річки, – відкрили вогонь. 

"Під час обстрілу плавзасіб загарбників перекинувся. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег", – зазначено в повідомленні.

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