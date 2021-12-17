Прикордонники не пустили в Україну російського музиканта, який незаконно їздив до Криму

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.



Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянин порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідував фестивалі в різні роки, що проходили на півострові.



На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, назвав спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав.



За даними ДПСУ, в Україну гітарист прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті.



За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, він також отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.



"Ну все, залишились без хорошої музики", - сказав прикордонникам російський гітарист.



Укрінформ дізнався від джерела у правоохоронних органах, що мова йде про Олександра Ільчука з групи "Город 312".



Нагадаємо, 11 грудня Прикордонники не пустили до України російську співачку Mary Gu, яка гастролювала в окупованому Криму.