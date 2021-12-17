Прикордонники не пустили в Україну російського музиканта, який незаконно їздив до Криму
Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" заборонили в’їзд в Україну російському музиканту, через відвідування тимчасово окупованого Криму. Він прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула
Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.
Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянин порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, неодноразово відвідував фестивалі в різні роки, що проходили на півострові.
На запитання, коли він востаннє відвідував ТОТУ АР Крим, росіянин відповідав, що не пам’ятає, а згодом почав плутатися, назвав спочатку 2001 рік, потім 2014 рік. При цьому, музикант добре пам’ятав інші місця, де виступав.
За даними ДПСУ, в Україну гітарист прямував, щоб взяти участь в творчому проєкті.
За порушення норм українського законодавства іноземця в Україну прикордонники не пропустили, він також отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.
"Ну все, залишились без хорошої музики", - сказав прикордонникам російський гітарист.
Укрінформ дізнався від джерела у правоохоронних органах, що мова йде про Олександра Ільчука з групи "Город 312".
- Нагадаємо, 11 грудня Прикордонники не пустили до України російську співачку Mary Gu, яка гастролювала в окупованому Криму.
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