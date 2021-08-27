Прикордонники відпрацювали безпарашутне десантування в Азовському морі

Про це повідомляє МВС.

Зазначається, що 15 спецпризначенців відпрацьовували стрибки без парашуту у відкрите море з гелікоптера, що пролетів на висоті від 3 до 5 метрів.

"Раніше навчально-тренувальні збори проходили в Чорному морі, у районі Тендрівської коси", - йдеться у повідомленні.

Як заявив командир групи морських прикордонників, Азовське море має свої особливості: специфічні глибини, непрозорість води, течії, вітри, хвилювання моря, а ці фактори безпосередньо впливають на якість виконання такого десантування.

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Друга частина тренування передбачала відпрацювання імітації рятувальної операції з евакуацією осіб, що потребують допомоги у відкритому морі.Такі спільні навчання планується проводити регулярно.