Прикордонники відпрацювали безпарашутне десантування в Азовському морі
Бійці відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони провели спільні з Військово-морськими силами Збройних сил України тренування з безпарашутного десантування з гелікоптерів в Азовське море
Про це повідомляє МВС.
Зазначається, що 15 спецпризначенців відпрацьовували стрибки без парашуту у відкрите море з гелікоптера, що пролетів на висоті від 3 до 5 метрів."Раніше навчально-тренувальні збори проходили в Чорному морі, у районі Тендрівської коси", - йдеться у повідомленні.
Як заявив командир групи морських прикордонників, Азовське море має свої особливості: специфічні глибини, непрозорість води, течії, вітри, хвилювання моря, а ці фактори безпосередньо впливають на якість виконання такого десантування.Друга частина тренування передбачала відпрацювання імітації рятувальної операції з евакуацією осіб, що потребують допомоги у відкритому морі.
Такі спільні навчання планується проводити регулярно.
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