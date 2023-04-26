Про це інформує Державна прикордонна служба.

На кордоні з Польщею затримали двох організаторів схеми міжнародної торгівлі людьми та переправляння українок у борделі.

Зловмисниками виявилися громадяни Болгарії.

"В Інтернеті іноземці шукали жінок із малозабезпечених сімей та пропонували їм високу зарплатню. Надалі жінок залучали до надання сексуальних послуг в Лондоні", - розповідають у пресслужбі.

Затриманим іноземцям загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.