Прикордонники затримали громадян Болгарії, які вербували українок у британські борделі
Громадяни Болгарії обманом переправляли українок в Лондон для надавання сексуальних послуг. Прикордонники затримали іноземців
Про це інформує Державна прикордонна служба.
На кордоні з Польщею затримали двох організаторів схеми міжнародної торгівлі людьми та переправляння українок у борделі.
Зловмисниками виявилися громадяни Болгарії.
"В Інтернеті іноземці шукали жінок із малозабезпечених сімей та пропонували їм високу зарплатню. Надалі жінок залучали до надання сексуальних послуг в Лондоні", - розповідають у пресслужбі.
Затриманим іноземцям загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.
- Моніторингова місії ООН з прав людини в Україні станом на 31 січня зафіксувала 133 жертви сексуального насильства: 85 чоловіків, 45 жінок і три дівчинки.
- 29-річна жінка та її співмешканець протягом тривалого часу морили дітей голодом, катували і чинили сексуальне насильство над ними.
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