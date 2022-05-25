Принц Чарльз приїхав до українських біженців у центрі допомоги поблизу Бухареста

Про це повідомляють BBC.

Зазначається, що принц Чарльз відвідав центр поблизу Бухареста, який підтримує зростаючуу кількість українських біженців

Також відомо, що старший син королеви Великобританії Єлизавети II рішуче висловлювався щодо жорстокої агресії, заподіяної Росією Україні.

Відомо, що Принц також має давні зв’язки з Румунією, тут він має благодійний фонд.

Нагадаємо, вимушено переміщені люди з України допомагають іншим біженцям на вокзалі у Бухаресті. Наразі уряд країни роздає безплатні квитки на потяг українським біженцям, які прибувають до Румунії. Вони можуть переїхати до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Словаччини та Болгарії.

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