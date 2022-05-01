"Якщо ти сидиш і нічого не робиш, то можна з'їхати з глузду": українські біженці волонтерять у Румунії

Про це пише US News & World Report.



Видання розповідає історію Олена Трофимчук, вона виїхала з України до Румунії більше як місяць тому. Тепер вона вважає Північний вокзал Бухареста другим домом. Вона там не живе, але проводить там більшу частину свого дня, зустрічаючи українських біженців, які рятуються від російського вторгнення. Та допомагають розбиратися з квитками та житлом.



26-річна дівчина сказала, що зайнятість і корисність не дає їй зациклюватися на обстрілах її рідної Одеси, де залишилося багато її друзів.



"Якщо ти сидиш і нічого не робиш, ти можеш просто з'їхати з глузду, тому що постійно шукаєш новини. Це дуже важко. Тому тут я можу допомогти людям купити квитки та знайти житло. Я навіть допомагаю румунам на кухні", – розповіла Олена Трофимчук.



До початку війни в Україні дівчина працювала фотографом. Вона одна із багатьох українських волонтерів в помаранчевих жилетах, які працюють на станції.



Український волонтер Віталій Іванчук прилетів із Шрі-Ланки, щоб допомогти біженцям, які приїжджають до Румунії.



29-річний ІТ-розробник розповів, що багатьом українцям важко спілкуватися з румунами, а волонтери, які розмовляють як українською, так і англійською, дуже потрібні. Його дівчина Анастасія Гайдук невдовзі після початку війни звільнилася з інвестиційної роботи і теж вирішила волонтерити на станції.



Наразі уряд країни роздає безкоштовні квитки на потяг українським біженцям, які прибувають до Румунії. Вони можуть переїхати до Угорщини, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Словаччини та Болгарії.



За даними Агентства ООН у справах біженців, від початку російської війни 24 лютого з України виїхали майже 5,5 мільйона людей. Волонтери на станції в Бухаресті кажуть, що зараз спостерігають збільшення кількості людей із Одеси після ракетних ударів Росії.

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