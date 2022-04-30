У Сіднеї запропонували безкоштовний громадський транспорт для українських біженців

Про це пише The Sydney Morning Herald.



За даними видання, уряд штату запропонує понад 250 карток з кредитом у розмірі 200 доларів США нещодавно прибулим українцям, щоб допомогти їм пересуватися містом.



Міністр транспорту Девід Елліотт сказав, що сподівається, що цей маленький жест допоможе полегшити фінансовий тягар протягом перших кількох місяців перебування в Австралії.



"Покинути життя, щоб шукати безпеку та притулок у новій країні, може бути дуже важко, і надання цих карток Opal – це невеликий жест, який допоможе їм подорожувати на важливі зустрічі та заходи, такі як медичне обслуговування, групи підтримки громади та релігійні служби",- сказав Елліот.



Картки будуть розповсюджуватися українською радою у штаті тим, хто найбільше цього потребує.



Така ініціатива з’явилася після того, як уряд запропонував пасажирам безкоштовний проїзд впродовж 12 днів під час Великодніх свят.

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Австралія ввела санкції проти 14 компаній РФ, серед них Газпром, КамАЗ і Російська залізниця.

Австралійські університети пропонують спеціальні програми для навчання студентів з України.