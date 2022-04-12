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Австралійські університети пропонують спеціальні програми для навчання студентів з України

12 квітня, 2022 вiвторок
15:24
біженці з України Австралія

Біженці з України можуть отримати стипендії та продовжити навчання в Австралії

Про це повідомляє видання SBSNews. 

З початку повномасштабної війни в Україні, уряд Австралії надав понад 6 тис. тимчасових віз для громадян України. За оцінками видання серед них сотні студентів.

Відкритий лист із проханням до всіх австралійських університетів розглянути спеціальні варіанти зарахування та стипендії для студентів і аспірантів, які не можуть продовжити навчання в Україні через війну, зібрав майже 140 підписів.

Лист також закликає університети надавати такі пропозиції білоруським та російським студентам, які "публічно виступили проти війни і, як наслідок, більше не можуть продовжити навчання у своїй країні".

Australian National University (ANU) та університет La Trobe University взяли на себе зобов’язання створити українські стипендії.

Речник національного університету повідомив, що цього року діє стипендіальна програма для студентів з України на другий семестр.

"Ми також перебуваємо у процесі створення програми візитів для українських науковців, які можуть подорожувати до Австралії та бажають працювати з ANU", – сказав він.

Національний університет також призупинив усі зв’язки з російськими університетами у відповідь на вторгнення.

Речник університету La Trobe повідомив, що зараз створюється дослідницька стипендія, яка пропонує навчання для переміщених українських студентів.

"Будь-який студент або аспірант, який має гуманітарну візу, має право подати заявку на фінансову підтримку через університет", – сказав він.

 University of Sydney заявив, що пропонує стипендію з фінансуванням на два-три місця для аспірантів українських університетів, щоб продовжити навчання. Це також включає фінансову підтримку студента на термін до 12 місяців. Університет збільшив кількість місць для стипендій, які пропонуються шукачам притулку або біженцям, до чотирьох.

"З огляду на швидку ескалацію кризи біженців, що посилюється конфліктом в Україні, ці стипендії важливіші, ніж будь-коли", – сказав речник.

University of Newcastle заявив, що пропонує дві стипендіальні програми для біженців і шукачів притулку, які відкриті для постраждалих від війни в Україні.

Речник Macquarie University повідомив, що вони надають різноманітну підтримку шукачам притулку та біженцям, у тому числі українським студентам.

"Ми надавали українським студентам, які навчаються, фінансову підтримку, включаючи гранти та позики. Ми також перебуваємо в процесі розробки спеціальної схеми стипендій HDR для кваліфікованих українських абітурієнтів", – сказав речник.

Речник University of Queensland сказав, що університет пропонує до 10 стипендій для студентів із походженням біженців або шукачів притулку. Також він додав, що щороку вони публікують низку наукових статей з російськими вченими.

В University of Canberra повідомили, що стипендії передбачені для всіх студентів-біженців, "хоча й не надаються українським студентам, а оцінюються та визначаються пріоритетами в кожному окремому випадку”.
 
В University of Wollongong розповіли, що всі українські студенти, які отримають пропозицію навчатися цього року, автоматично матимуть стипендію для іноземних студентів, що дає їм 20-відсоткове зниження плати за навчання.

Хоча RMIT University у Мельбурні не має планів створювати нову програму стипендій, його міжнародна програма може бути застосована для допомоги студентам, які постраждали від подій в Україні.

Заступник ректора University of Melbourne професор Майкл Веслі сказав, що університет пропонує послуги підтримки всім студентам і співробітникам, які постраждали від конфлікту.

Речник Curtin University сказав, що "університет має довгу історію підтримки студентів, переміщених зі своєї батьківщини". Заклад надає стипендію гуманітарного фонду, яка підтримує біженців студентів і аспірантів.

  • Нагадаємо, станом на 9 квітня кількість біженців, які виїхали з України з початку російського вторгнення, становить понад 4,5 мільйона осіб.


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