З України до Європи виїхали вже 4,5 млн біженців, - ООН

Такі дані подає Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зазначається, що з 24 лютого за кордон виїхали вже 4 503 954 особи.

Більшість із них поїхала до Польщі — майже 2,6 млн людей. До Румунії виїхали понад 686 тис. осіб, до Угорщини — 419 тис., до Молдови — майже 411 тис., до Росії — 404 тис., до Словаччини — 314 тис. і до Білорусі — 19 тис. осіб.

У своєму звіті УВКБ пише, що понад 7,1 млн громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку.

Щоденно за кордоном народжуються українські немовлята, зокрема в Польщі, після того, як їхні матері виїхали з країни через війну вже народилося 600 маленьких українців.

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