З початку війни у Польщі народилося понад 600 українських немовлят

Про це повідомляє TODAY.



Журналістка видання поспілкувалась з Аліною Мустажок, вона народила у Польщі доньку, назвала її Соломією.



"Коли ми приїхали сюди, у Польщу, я сподівався, що ми повернемося в Україну до того, як я народжу. Здається, що повертатися в Україну занадто важко і страшно, і ти боїшся, що діти не будуть у безпеці. Ми вирішили залишитися тут", - сказала Аліна.



Новоспечена мати описала свій досвід пологів як "справді страшний", хоча зрештою все пройшло гладко.



"Це було страшно, бо ти не знаєш. Ви не знаєте, що вам скажуть, тому що це інша мова, але нам так пощастило, тому що лікарі були такі добрі та професійні, і вони говорили з нами українською, насправді. Вони всім нам дуже допомагали. Я навіть не очікувала, що це буде так добре", - додала вона.



Лікар-гінеколог клініки Роберт Бравура-Біскупскі-Самаха пояснив, що команда намагається надати українкам таку ж медичну допомогу, яку вони отримували б вдома. Навіть серед певного страху, з яким стикаються жінки, коли вони переживають свої пологи наодинці.



"Коли ці жінки знаходять хоча б пару хвилин, годин, вони надсилають фотографії своїм коханим додому. Я думаю, що це, знаєте, щоб протидіяти тому, що там відбувається", - сказав лікар.



Згідно з даними Фонду ООН у сфері народонаселення, в Україні приблизно 240 000 вагітних жінок, і 80 000 з них народять дітей впродовж наступних трьох місяців. Після російського вторгнення 24 лютого жінки були змушені народжувати в бомбосховищах.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну свої домівки вимушено залишили 11,4 мільйона українців. За межі України виїхали понад 4,3 мільйона людей.