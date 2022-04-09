11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну, — ООН

Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.



90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.



Станом на 8 квітня, за даними ООН покинули домівки, але залишились в Україні, близько 7,1 мільйона людей. Більшість з тих, хто виїжджав з України, подались до Польщі (понад 2,6 млн). На другому місці Румунія — 678 тис. наших громадян. В Угорщині — 413 тис. біженців.



В інші країни подалися:

в Молдову - 406,611;

в Росію - 389,845;

в Словаччину - 310,989;

в Республіку Білорусь - 19,096.

Нагадаємо, кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд, - Урсула фон дер Ляєн.

За оцінками ООН, близько 13 мільйонів українців застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати через підвищені ризики, руйнування мостів і доріг, а також через відсутність ресурсів чи інформації про те, де знайти безпеку та житло.