11,4 мільйона українців залишили свої домівки через війну, — ООН
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну свої домівки вимушено залишили 11,4 мільйона українців. За межі України виїхали понад 4,3 мільйона людей
Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
90% тих, хто виїхав з України, становлять жінки та діти.
Станом на 8 квітня, за даними ООН покинули домівки, але залишились в Україні, близько 7,1 мільйона людей. Більшість з тих, хто виїжджав з України, подались до Польщі (понад 2,6 млн). На другому місці Румунія — 678 тис. наших громадян. В Угорщині — 413 тис. біженців.
В інші країни подалися:
- в Молдову - 406,611;
- в Росію - 389,845;
- в Словаччину - 310,989;
- в Республіку Білорусь - 19,096.
За оцінками ООН, близько 13 мільйонів українців застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати через підвищені ризики, руйнування мостів і доріг, а також через відсутність ресурсів чи інформації про те, де знайти безпеку та житло.
- Нагадаємо, кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд, - Урсула фон дер Ляєн.
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