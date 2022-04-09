Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн
У суботу 9 квітня у Варшаві відбувся захід Stand Up for Ukraine. На підтримку українських біженців зібрали 10,1 мільярда євро
Про це повідомляє Al Arabiya English.
"Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала 10,1 мільярда євро для людей, які рятуються від війни, як всередині України, так і за її межами, при цьому додатковий мільярд пообіцяв Європейський банк реконструкції та розвитку", – сказала фон дер Ляєн.
До кампанії доєднались відомі люди, серед яких Елтон Джон, Біллі Айліш, Енні Леннокс і Кріс Рок та інші.
Урсула фон дер Ляєн назвала дохід від події "фантастичним" та пообіцяла, що "буде більше".
"Солідарність країн, компаній і людей у всьому світі дає трохи світла в цю темну годину. І коли бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну. Ми продовжуватимемо відстоювати Україну ", – додала фон дер Ляйєн.
На зустрічі у Варшаві також виступив президент України Володимир Зеленський. "Українська мужність уже об’єднала весь демократичний світ", – сказав він у відеозверненні. Також він закликав ввести додаткові санкції проти російських банків і припинити купувати російську нафту.
- Нагадаємо, акція Stand up for Ukraine стартувала 8 квітня за ініціативи Global Citizen. Допомагати українським біженцям закликали десятки всесвітньовідомих зірок з різних куточків світу.
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