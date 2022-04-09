Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала понад €10 млрд євро, - Урсула фон дер Ляєн

Про це повідомляє Al Arabiya English.



"Кампанія Stand Up for Ukraine зібрала 10,1 мільярда євро для людей, які рятуються від війни, як всередині України, так і за її межами, при цьому додатковий мільярд пообіцяв Європейський банк реконструкції та розвитку", – сказала фон дер Ляєн.



До кампанії доєднались відомі люди, серед яких Елтон Джон, Біллі Айліш, Енні Леннокс і Кріс Рок та інші.



Урсула фон дер Ляєн назвала дохід від події "фантастичним" та пообіцяла, що "буде більше".



"Солідарність країн, компаній і людей у ​​всьому світі дає трохи світла в цю темну годину. І коли бомби перестануть падати, ми допоможемо народу України відбудувати свою країну. Ми продовжуватимемо відстоювати Україну ", – додала фон дер Ляйєн.



На зустрічі у Варшаві також виступив президент України Володимир Зеленський. "Українська мужність уже об’єднала весь демократичний світ", – сказав він у відеозверненні. Також він закликав ввести додаткові санкції проти російських банків і припинити купувати російську нафту.

Нагадаємо, акція Stand up for Ukraine стартувала 8 квітня за ініціативи Global Citizen. Допомагати українським біженцям закликали десятки всесвітньовідомих зірок з різних куточків світу.