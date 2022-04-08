Stand up for Ukraine: зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Допомагати українським біженцям закликають десятки всесвітньовідомих зірок з різних куточків світу. Знаменитості просять уряди, установи та всіх небайдужих по всьому світу мобілізуватися для надання коштів на підтримку гуманітарних заходів в Україні й сусідніх з нею країнах.



Станом на 22:05 зібрали $2.6 млн.



Британський музикант Елтон Джон: