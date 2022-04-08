Stand up for Ukraine: зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям
8 квітня за ініціативи Global Citizen у соціальних мережах стартувала міжнародна акція з зірковим складом учасників задля збору грошей для допомоги українським біженцям
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Допомагати українським біженцям закликають десятки всесвітньовідомих зірок з різних куточків світу. Знаменитості просять уряди, установи та всіх небайдужих по всьому світу мобілізуватися для надання коштів на підтримку гуманітарних заходів в Україні й сусідніх з нею країнах.
Станом на 22:05 зібрали $2.6 млн.
Британський музикант Елтон Джон:
Англійський рок-музикант Оззі Осборн:
Американський музикант Едді Веддер:
Італійський гурт Манескін:
Канадська співачка Селін Діон:
Американська ТВ-ведуча Елен ДеДженерес:
Ірландський рок-гурт U2:
Американська співачка Кеті Перрі:
Американський рок-музикант Ленні Кравіц:
Американський музикант Брюс Спрінгстін:
Американський рок-гурт Бон Джові:
Іспанська співачка Айтана:
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