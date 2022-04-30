Українських біженців більше не прийматимуть у Парижі, їх розміщуватимуть в інших регіонах Франції

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на консула України у Франції Сергія Єсаулова.



"Люди повинні мати на увазі, що по прибуттю їх направлятимуть до регіонів, де є розміщення, в готелях, кемпінгах тощо. Дуже багато французів зголосилися приймати українців у себе в сім’ях. Головна проблема, постійно нам наголошують французи, у тому, що багато українських біженців хочуть лишитися в Парижі, але там вже немає можливості приймати, тому прохання для українців переїжджати в регіони",- сказав Єсаулов.

За його словами, в регіонах є більше хороших можливостей для розміщення і кращі умови, ніж в Парижі. Він додав, що біженці після прибуття до Франції мають звернутися до префектури департаменту за місцем перебування. Там вони зможуть отримати дозвіл на проживання на 6 місяців.



"Тому не потрібно щось самим вигадувати та шукати місця для поселення на сайтах. Цей процес вже автоматизовано відбувається, і це дозволяє уникнути недоброчесних зловживань", - сказав він.



Також варто отримати направлення до Бюро імміграції та інтеграції (OFII). Біженці з України мають право на виплати, дозвіл на роботу, доступ до медичних та освітніх послуг та підтримку у пошуку житла.