Українських біженців більше не прийматимуть у Парижі, їх розміщуватимуть в інших регіонах Франції
Вимушено переселених людей з України у Франції розселятимуть у регіонах, тому що в Парижі вже немає місця
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на консула України у Франції Сергія Єсаулова.
"Люди повинні мати на увазі, що по прибуттю їх направлятимуть до регіонів, де є розміщення, в готелях, кемпінгах тощо. Дуже багато французів зголосилися приймати українців у себе в сім’ях. Головна проблема, постійно нам наголошують французи, у тому, що багато українських біженців хочуть лишитися в Парижі, але там вже немає можливості приймати, тому прохання для українців переїжджати в регіони",- сказав Єсаулов.
За його словами, в регіонах є більше хороших можливостей для розміщення і кращі умови, ніж в Парижі. Він додав, що біженці після прибуття до Франції мають звернутися до префектури департаменту за місцем перебування. Там вони зможуть отримати дозвіл на проживання на 6 місяців.
"Тому не потрібно щось самим вигадувати та шукати місця для поселення на сайтах. Цей процес вже автоматизовано відбувається, і це дозволяє уникнути недоброчесних зловживань", - сказав він.
Також варто отримати направлення до Бюро імміграції та інтеграції (OFII). Біженці з України мають право на виплати, дозвіл на роботу, доступ до медичних та освітніх послуг та підтримку у пошуку житла.
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