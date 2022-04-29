Уряд Великої Британії спростив умови для навчання вимушено переселеним студентам з України

Про це пише Times Higher Education.



За даними видання, українські біженці, які навчаються в англійських університетах, отримають такий самий статус, як і вітчизняні студенти. Це означає, що з них не стягуватимуть більш як 9250 фунтів стерлінгів на рік. Зі студентів, які прибули до Великої Британії з інші країни, стягують міжнародні збори, які можуть бути набагато вищими.Також українці матимуть доступ до підтримки студентів, як-от позики.



"Доступ до підтримки студентів має вирішальне значення для надання можливості отримувати освіту, щоб покращити свої навички та підвищити здатність українців робити внесок у Великобританію або у відбудову своєї рідної країни", – говорить Донелан у листі.



За її словами, українським біженцям, які отримали право на перебування у Великій Британії за однією зі схем Міністерства внутрішніх справ, також не потрібно буде проходити спеціальний іспит (three-year residency test).



Раніше подібні заходи були оголошені в Шотландії, хоча через те, що шотландських студентів фінансують урядом Голірудгауз, українські біженці зможуть там навчатися безкоштовно. Уряд Вестмінстера також підтвердив, що англійські навчальні заклади зможуть отримати 4 мільйони фунтів стерлінгів у фінансуванні протягом 2022-23 років від Офісу у справах студентів для фінансової підтримки українських студентів, які навчаються в країні.

Біженці з України можуть отримати стипендії та продовжити навчання в Австралії.