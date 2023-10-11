Пріоритетом для України є системи ППО й далекобійні ракети, - Зеленський на зустрічі "Рамштайн"

Про це він сказав у вступному слові засідання "Рамштайн" у Брюсселі.

"Нашим пріоритетом є системи ППО. Ми знаємо конкретні речі, яких потребуємо. Ми потребуємо ППО у конкретних геолокаціях у нашій країні, щоб зберегти енергомережу, наших людей, наше зерно", - зазначив Зеленський.

За словами президента, Україна має забезпечити експорт. Зберегти коридори для Африки, Азії й всього світу.

"Для нас важливі далекобійні ракети, важливо, як їх утримати. Нам вони необхідні, аби вигнати російських окупантів з нашої землі. Також важливим є те, як вести оборону щодня. Ми не говоримо про контрнаступальні дії, ми маємо думати про оборону й захист", - підкреслив Зеленський.