Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Рамштайну
У середу, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Бельгії на засідання формату "Рамштайн". Лідер держави планує провести низку зустрічей
Про це повідомив Зеленський у telegram.
За його словами, він відвідає штаб-квартиру НАТО. Це матиме важливе значення для стійкості України цієї зими.
"Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський вперше офлайн візьме участь у засіданні формату "Рамштайн". Він має важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.
"Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей", - додав Зеленський.
- Володимир Зеленський 10 жовтня прибув з офіційним візитом до Бухареста. Тут він зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Під час зустрічі було прийняте "важливе рішення про підготовку пілотів для F-16".
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