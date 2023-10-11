Зеленський прибув до Брюсселя на засідання Рамштайну

Про це повідомив Зеленський у telegram.

За його словами, він відвідає штаб-квартиру НАТО. Це матиме важливе значення для стійкості України цієї зими.

"Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський вперше офлайн візьме участь у засіданні формату "Рамштайн". Він має важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції.

"Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей", - додав Зеленський.