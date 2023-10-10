Зеленський прибув до Бухареста й планує зустрітися з президентом Румунії: що обговорюватимуть

Про це він написав у Telegram.

Зеленський назвав Румунію добрим сусідом, який підтримав Україну в найскрутнішу мить. Президент зазначив, що має зі своїм румунським колегою "великий спектр тем для переговорів".

"Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами", - написав Зеленський.

Він висловив упевненість, що цей візит принесе користь обом країнам.