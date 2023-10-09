Зеленський 10 жовтня відвідає Румунію

Про це повідомляє канцелярія президента Румунії.

"Президент Румунії Клаус Йоганніс прийме президента України Володимира Зеленського у вівторок, 10 жовтня 2023 року, у палаці Котрочень з нагоди його офіційного візиту до Румунії на запрошення глави румунської держави", - йдеться у повідомленні.

У канцелярії підкреслили, що візит Володимира Зеленського до Румунії підтвердить продовження підтримки Румунією України у війні з Росією, а також особливий характер двосторонніх відносин між державами, їхній потенціал і необхідність обговорення співпраці, спільних проєктів, тем та інтересів найвищому рівні.

Очікується, що зустріч Зеленського та Йоганніса дозволить проаналізувати масштабні заходи, прийняті та здійснені Румунією на підтримку України, з метою їх консолідації, а також обговорення безпекової ситуації у Чорному морі та кроки, необхідні для її контролю.

"Президент Румунії наголосить на конструктивних і прагматичних підходах у пріоритетних сферах двосторонньої співпраці та спільних інтересів, особливо щодо розширення транскордонних зв’язків, розвитку економічних відносин, європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також повного дотримання прав осіб, які належать до нацменшин", - зазначили у канцелярії Йоганніса.