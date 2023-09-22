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"Ситуація неприйнятна": президент Йоганніс про падіння російських дронів на території Румунії

22 вересня, 2023 п'ятниця
16:11
Світ Президент Румунії Клаус Йоганніс

Президент Клаус Йоганніс, коментуючи падіння російських дронів на території Румунії, заявив, що атаки безпілотників не спрямовані проти країни, але самі інциденти є неприйнятними

Про це пише Agerpres.

Президент Румунії зазначив, що на території країни вже тричі знаходили залишки російських безпілотників. 

"Поки що ніхто не постраждав, але це не означає, що ці інциденти не рахуються", - вказав Йоганніс. 

За його словами, після інцидентів з дронами РФ, Румунія обговорила ситуацію із союзниками та посилила ППО в регіоні для захисту громадян. 

"Хоча атаки Росії не спрямовані проти Румунії, ситуація є неприйнятною. Не Румунію атакують безпілотники, але те, що їхні частини падають на територію країни, є реальною проблемою, яку необхідно вирішити", - сказав він.

Очільник Румунії додав, що громадяни країни, які живуть на прикордонних з Україною територіях відчувають страх та розуміють наскільки важливо допомагати українцям захищатися від російського вторгнення, оскільки вони "бачать бомбардування з іншого боку і думають, що якщо ми будемо стояти та спостерігати, ми можемо бути наступними". 

Що відомо про попередні інциденти з осколками дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

13 вересня очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Пізніше заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони. Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

Україна
Росія
Румунія
Війна з Росією
безпілотник
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