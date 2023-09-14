Виклик посла РФ і консультації з НАТО: У Румунії відреагували на нові уламки дронів на території країни

Про це повідомляє видання Digi 24 з посиланням на МЗС Румунії.

Зазначається, що міністерство висловило "рішучий протест" щодо порушення повітряного простору Румунії, а також закликало Москву припинити атаки на українську цивільну інфраструктуру.

"Міністерство закордонних справ поінформувало та проводить консультації з союзниками по НАТО щодо розвитку подій на кордоні між Румунією та Україною, в тому числі сьогоднішнього інциденту. Також МЗС терміново викличе главу дипломатичного представництва РФ", – заявляє МЗС.

Що відомо про попередні інциденти з осколками дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

13 вересня очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.