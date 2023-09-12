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У Румунії почали будувати укриття в селі, в районі якого виявили уламки російського дрона

12 вересня, 2023 вiвторок
23:48
Світ Румунія, безпілотник, війна з РФ

Міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла

Про це повідомили в міноборони Румунії.

Міноборони почало роботи зі створення зон захисту населення Плауру в повіті Тулча відповідно до рішення, ухваленого 7 вересня, "щодо вжиття заходів захисту національної території в безпосередній близькості від зони конфлікту в Україні". 

Роботи проводить загін із близько 50 військовослужбовців. Вони встановлюють два укриття зі збірних бетонних елементів, а також проведуть роботи з благоустрою. За планами, укриття матиме розміри 9,6 м завдовжки, 2 м завширшки (всередині) та 1,5 м заввишки (всередині). 

Передісторія: як і коли в Румунії виявили залишки дрона-камікадзе

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Йоганніс заявив, що через імовірне падіння уламків російського дрона на територію Румунії потрібно провести розслідування. Румунія повідомила Північноатлантичний альянс про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. НАТО висловило підтримку й заявило, що слідкує за розвитком подій.

7 вересня мер комуни Чаталкіой в Румунії Тудор Чернега обговорив із главою міноборони можливість проведення евакуації місцевих жителів села Плауру через часті атаки Росії на Одещину.

10 вересня стало відомо, що тимчасового повіреного у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті терміново викликали до МЗС.
Україна
Румунія
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