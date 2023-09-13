У Румунії знову знайшли осколки дронів після атаки РФ півдня України

Про це повідомили в міноборони країни, передає Reuters.

"Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії... (ідентифікував) осколки, які могли потрапити від безпілотника, розлетівшись на площі в кілька десятків метрів", - йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що осколки були помічені в районі міст Нуфарул і Вікторія в повіті Тулча.

Також цієї ночі у Румунії вперше оголошували повітряну тривогу через дрони над Україною.

За словами полковника Євгена Чіріце, сигнал тривоги RO-Alert спрацював близько 3:00 ночі та був спрямований на митну зону Галац Рутьєр у напрямку Джурджулешти.

"Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності укриття залишайтеся всередині будинку якомога далі від вікон і зовнішніх стін", – ідеться у повідомленні, розісланому населенню.

Відомо, що тривога звучала у 8 населених пунктах.

Ситуація в Румунії: що відомо

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.