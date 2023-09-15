Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Залежно від рівня загрози": у штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони

"Залежно від рівня загрози": у штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони

15 вересня, 2023 п'ятниця
19:20
Світ Румунія, прапор Румунії

Заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони

Про це повідомляє Digi24.

Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони й ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – сказав заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад.

У штабі оборони також відповіли на запитання, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

"Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії", – сказав генерал Георгіца Влад.

Що відомо про попередні інциденти з осколками дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

13 вересня очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Україна
Росія
Румунія
ППО
Одещина
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Олександр Петраков
15 вересня, 2023 п'ятниця
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
карта Донецьк Горлівка 11.09
12 вересня, 2023 вiвторок
Сили оборони заявили, що, перекидаючи резерви з різних напрямків, ворог робить помилки
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.4
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
19:45
Огляд
Привиди у Венеції
До чого тут справжня королева Данїі: що подивитися на вихідні
19:41
Латвія
Сейм Латвії затвердив новий уряд
19:18
IRIS-T SLM
ФРН обговорює з партнерами, яким надала системи ППО IRIS-T, передачу їх Україні, - німецький депутат
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 569 дня війни: звільнення Андріївки та атака українських дронів по російському ракетному кораблю
18:56
Рамзан Кадиров
Кадиров перебуває у важкому стані, - ЗМІ
18:49
Маріуполь
Росіяни в окупованому Маріуполі знищили усі дитячі відділення лікарень
18:35
На виїзді з Криму до РФ застрягли 750 автівок
18:06
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:05
TikTok
Європейський регулятор оштрафував TikTok на $368 млн: у чому причина
18:04
OPINION
Богдан Данилишин
До "зернового демаршу" Польщі можуть долучитися інші країни ЄС
18:04
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка: справа Коломойського буде лакмусовим папірцем для влади щодо боротьби з корупцією
17:59
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
"Є клуби, які чекають на нього", - журналіст The Athletic спрогнозував майбутнє Мудрика в разі провального сезону за "Челсі"
17:58
9-річний волонтер
Зібрав понад 3 млн грн для ЗСУ: 9-річного волонтера нагородили грамотою від Залужного
17:52
Оновлено
Росіяни скинули керовану авіабомбу на житловий квартал окупованої Нової Каховки: є загиблий
17:48
Огляд
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин та Володимир Путін: про що говорили та що, ймовірно, вирішили на рандеву диктаторів
17:45
Гітанас Науседа
Науседа позбавив громадянства Литви фігуристку Дробязко, яка виступала в шоу дружини Пєскова
17:33
демонтаж елементів радянського обеліска "Місто-герой Київ"
У Києві на Галицькій площі демонтували елементи радянського обеліска "Місто-герой Київ"
17:29
Чорне море
Український дрон Sea Baby вдарив по російському ракетному кораблю "Самум", - ЗМІ
17:26
Ексклюзив
українська артилерія
У вересні ЗСУ знищили 442 ворожі установки ствольної артилерії та виходять на паритет у цій зброї, - пресофіцер 26-ої артбригади
17:20
Денис Шмигаль
У проєкті держбюджету-2024 на культуру та медіапростір заклали понад 10 млрд грн, - Шмигаль
17:16
F-16
Бельгія візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16
17:14
НАЗК
НАЗК внесло одного з найбільших виробників діамантів до переліку спонсорів війни
17:10
фейк
РФ закидає Україні підготовку теракту на Рош га-Шана в Дніпрі: ЦПД пояснив причину
17:07
Ексклюзив
Starlink
У Defence Express розказали, чи є альтернативи Starlink Ілона Маска
16:55
Туман у Львові
Переважно суха погода, місцями туман: прогноз на найближчі вихідні від Наталки Діденко
16:49
Ганна Маляр
Потреби в залученні жінок-медиків на фронт наразі немає, – Маляр
16:37
Джо Байден
США розглядають надання Україні ракет ATACMS восени, - WSJ
16:33
Ексклюзив
окупанти
Останні 3 дні росіяни активно перекидають резерви через Маріуполь в напрямку Бердянська, - Андрющенко
16:26
На фото: Олексій Резніков з нареченою
Стратком спростував фейк про нібито відпочинок Резнікова за кордоном під час масштабної війни
16:21
Jerusalem Post склала рейтинг найвпливовіших євреїв: у ньому немає Зеленського, але є Пригожин
16:13
полонені росіяни
Після передачі росіянином Україні вертольота в полон здаються понад 170 окупантів на добу, - ГУР
16:07
Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство
Стрілянина в Дніпрі: супутниці загиблого, яка чинила опір поліцейським, обрали запобіжний захід
16:01
OPINION
Ігор Головань
Такий підозрілий Шуфрич
16:00
Українські виробники товарів оборонного сектору звернулися до президента з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів
15:36
обмін
Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника
15:35
зброя та боєприпаси
На Чернігівщині знайшли російський схрон із боєприпасами
15:28
Карта бойових дій Бахмут
У Інформаційному спротиві пояснили, чому росіяни будуть намагатися відбити Андріївку біля Бахмута
15:09
ПВК Вагнера
У Британії визнали російську ПВК Вагнера терористичною організацією
14:56
Оновлено
Нестор Шуфрич
Шуфричу оголосили підозру в держзраді: у нього знайшли план автономії Донеччини та Луганщини
14:56
Після збору даних на псевдовиборах окупанти на Херсонщині почали видавати повістки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV