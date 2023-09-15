"Залежно від рівня загрози": у штабі оборони Румунії заявили про готовність збивати російські дрони

Про це повідомляє Digi24.

Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

"Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони й ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії", – сказав заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад.

У штабі оборони також відповіли на запитання, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників.

"Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії", – сказав генерал Георгіца Влад.

Що відомо про попередні інциденти з осколками дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл.

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

13 вересня очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.