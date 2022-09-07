Про це сказав Петро Порошенко в ефірі телеканалу France 24.

"Щодо європейської енергетичної політики, ми всі маємо розуміти, що Путін використовує енергоресурси як зброю. Росія використовує її або для шантажу, або для нападу – і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще", – зауважив п’ятий президент.

"Я маю право про це говорити, адже коли я був президентом України, ми менш ніж за рік у схожій ситуації повністю відмовилися від закупівель російського газу та російських енергоресурсів. Це відбувалося ще у 2015 році. І протягом наступних пʼяти років ми змогли вижити без російського газу. Таким чином ми позбулися будь-яких шантажів, до яких як правило вдається Путін, щодо нібито крадіжок газу та електроенергії Україною. І тепер цей досвід підтверджує, що чим швидше ви припиняєте купувати російські енергоресурси, тим краще буде не лише для енергетичної безпеки, а й для всієї системи безпеки", – наголошує Порошенко.

"Вам слід розуміти, що ви не просто допомагаєте нам у нашій протидії Путіну. Ви як Європа інвестуєте у свою власну безпеку, включно з енергетичною безпекою. Навіть зростання тарифів, чи додаткові кроки щодо диверсифікації енергоджерел, чи відмова від їх отримання з Росії – все це є інвестицією у вашу власну безпеку", – пояснює Петро Порошенко.

Він звернувся до європейців: "Припиніть фінансувати цього божевільного маніяка, яким є Путін. Адже кожна сплачена вами копійка використовується Путіним проти кожного – і в Італії, і у Франції чи Великій Британії. І чим швидше італійці, французи, британці чи будь-яка інша держава в Європі це зрозуміє, тим більш безпечною буде і вся Європа. Адже Україна є частиною Європи, і я пишаюся тим, що зараз Україна має статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Політика енергетичної безпеки є частиною і нашої власної безпеки", – резюмує Порошенко.