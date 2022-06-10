Припиніть скаржитись. Приїдьте в Сєверодонецьк і подивіться на руїни Льодового палацу, - олімпійська медалістка Саладуха звернулась до російських спортсменів
Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха звернулась до російських спортсменів і закликала їх не скаржитись через дискваліфікації
Про це Ольга Саладуха написала в Facebook.
Саладуха наголошує, що гасло "росіяни заплатять за все" повинно мати конкретний грошовий вимір.
"Льодового палацу в Сєверодонецьку більше немає. Його зруйнували рашисти. Як і десятки інших спортивних об’єктів по всій Україні. Хтось може сказати, що це дрібниця порівняно з іншими масштабними втратами. Але для мене, як для спортсменки, кожна така новина – біль та розпач. Бо знаю, що це важкий удар по спорту, який забирає у молодого покоління спортсменів перспективи на розвиток. Тому для України гасло "росіяни заплатять за все" повинно мати конкретний грошовий вимір. Обрахувати спортивні збитки до копійки та виставити агресору рахунок", - пише легкоатлетка.
Ольга Саладуха також закликала російських спортсменів не скаржитись.
"Припиніть скаржитися на те, що вас, мовляв, утискають. Приїдьте в Сєверодонецьк і подивіться на руїни льодового палацу. І якщо є хоч крихта сумління, публічно засудіть дії своєї влади і висловіться за мир та деокупацію України. Можливо, це не зупинить Путіна. Але це зніме з російського спорту хоча б частину провини за криваві злочини. Інакше ви усі – співучасники", – написала легкоатлетка.
Ольга Саладуха є бронзовою медалісткою Олімпіади-2012 та чемпіонкою світу-2011 в потрійному стрибку. Спортсменку було обрано до Верховної Ради від "Слуги народу".
- 1 червня народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха впевнена, що ми мусимо відплатити ворогу та звільнити нашу країну.
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